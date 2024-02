Aitor Sanz alucina con Javi Alonso: "Está como un animal"

Javi Alonso recibió el alta médica la semana pasada y ya trabaja en su reincorporación (progresiva) al grupo tras su segunda lesión de ligamento cruzado. Lejos de encontrarse todavía en baja forma, el canterano del CD Tenerifeha asombrado a sus compañeros con su excelente momento físico.

Así, Aitor Sanz ha asegurado ver a Alonso en un "espectacular" estado. "La vuelta de Javi es una alegría. Es un chico al que le tengo mucho cariño. Una persona excepcional y un buen futbolista. Es un chico que ha sufrido mucho esa parte fea del fútbol. Tenerle de vuelta es una alegría para todos. En el vestuario le queremos mucho porque se lo merece. Físicamente lo veo espectacular. Está como un animal. Ha trabajado muchísimo durante todo este tiempo. Se ha puesto mucho más fuerte porque le ha dado mucho al gimnasio. Ojalá pueda volver pronto al campo, que es donde él quiere estar y donde todos queremos verlo", aseguró el capitán tinerfeñista en declaraciones a EL DÍA.

No obstante, y aunque las sensaciones del adejero son excelentes, Asier Garitano ha insistido en que "no hay plazos" para su vuelta a una convocatoria. La precaución es máxima y el club no precipitará ningún acontecimiento con el objetivo de reducir casi a cero el riesgo de una indeseada recaída.