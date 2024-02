28 partidos sin repetir once

Asier Garitano inició el curso ante el Oviedo en la jornada inaugural con una alineación muy semejante a la que dispuso ayer. Pero nunca hasta la fecha ha repetido once en dos jornadas consecutivas. En Alcorcón, tampoco.

Y al vigésimo octavo intento, tampoco. El entrenador del Tenerife, Asier Garitano, ya lleva más de media liga sin repetir la misma alineación de la semana anterior. Se decantó en esta ocasión por una apuesta casi idéntica a la del partido contra el Eldense (1-0 en el Heliodoro Rodríguez López) con la intención de que el resultado feliz se diese también contra el Alcorcón en Santo Domingo. Pero Bodiger entró donde en el choque previo jugó Corredera.

Desde que el representativo inaugurase su singladura actual con triunfo por la mínima contra el Real Oviedo (1-0), el técnico siempre ha introducido cambios en su once inicial entre un partido y el inmediatamente posterior. En algunas ocasiones por iniciativa propia, como cuando las rotaciones eran habituales a comienzos de liga; y en otras por el aluvión de lesiones, a veces salpicadas de sanciones o circunstancias de otra índole. Por ejemplo, cuando dejó de contar con determinados futbolistas en enero cuando iban a salir de forma inmediata en el mercado invernal.

Asier comenzó la competición con esta alineación: Juan Soriano; Aitor Buñuel, José León, Amo, Nacho, Waldo; Alexandre, Aitor Sanz, Luismi Cruz, Enric Gallego y Roberto López. En realidad, un once que perfectamente podía haber sido el elegido ayer –con la única excepción de Waldo por sus molestias en el cuádriceps–, así que la sensación de que la estructura del fulgurante comienzo liguero que ubicó al Tenerife líder en la décima jornada se mantiene inalterada aunque ahora los resultados no acompañen.

Con su presencia en el once de Santo Domingo, Soriano se convierte en el primer futbolista del plantel en superar los 2.500 minutos de competición (ha hecho pleno y ha jugado completos los 28 encuentros disputados hasta la fecha). No hay discusión bajo palos aunque el andaluz aún no haya renovado su contrato. «Veremos a final de temporada», precisaba esta semana una fuente del consejo de administración.

En la zaga, Medrano ha sido el que más minutos ha tenido en la izquierda frente a su competidor Nacho; lo mismo que Mellot frente a Buñuel en la derecha. Ahí, la distancia entre el presunto titular y el suplente es muy significativa.

En cuanto a los centrales, Asier ha ido rotando hasta quedarse con el dueto Amo-León, que dejó virgen su marco el lunes anterior contra el Eldense. Tampoco hay dudas respecto a su dueto de mediocampistas predilectos: Alexandre-Aitor, aunque el primero fue suplente ayer. El once de Alcorcón deja más conclusiones. Por ejemplo, que los nuevos han venido para ser relevantes (Rahmani y Álvaro han coincidido en el once en tres de los últimos cuatro partidos). Y que arriba, Garitano prefiere a Enric.