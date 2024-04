¿Qué pasa con Nacho Martínez en el CD Tenerife?

¿Qué pasa con Nacho Martínez? Transcurridas 15 de las 21 jornadas de la segunda vuelta del torneo liguero, es lógico y hasta razonable que la afición blanquiazul se pregunte qué pasa con el lateral izquierdo madrileño, uno de los jugadores que mayor cuota de protagonismo y titularidades acaparó durante el curso pasado (36 partidos jugados en liga y 2.912 minutos).

También jugó con cierta frecuencia durante la primera ronda de la Hypermotion pese a la pujanza de Fer Medrano. En cambio,tras el parón invernal y después de truncarse definitivamente las conversaciones para su renovación, su presencia en las alineaciones se ha reducido de manera drástica. Ahora bien, hay más motivos para explicar su ostracismo, que en todo caso suscita un sinfín de interrogantes.

Una vez rebasado el ecuador del campeonato, Martínez ha tenido solo tres partidos completos y cuatro alineaciones en el once de partida. Además, su porcentaje de minutos ha caído de forma súbita, si bien lo que más llama la atención es que no haya sido el recambio escogido por Asier Garitano para sofocar la baja de Medrano, que ya no volverá a jugar esta temporada por una luxación en el hombro y su correspondiente intervención quirúrgica.

Después de darle carrete a Nacho contra Huesca y Espanyol (jornadas 31 y 32) en el costado zurdo de la retaguardia, Garitano eligió sorprendemente a José León como lateral –fuera de su sitio natural– contra Eibar y Albacete, con resultado dispar: victoria frente a los armeros y pinchazo superlativo en el Belmonte.

Lo más llamativo vino después, el viernes pasado contra el Leganés, cuando apostó por un jugador a pierna cambiada como Mellot y, contra todo pronóstico, tiró del también reconvertido Loïc en los minutos finales. En apariencia, podría creerse que Nacho quedó marcado por una secuencia que propició gran controversia en el partido en casa contra el Mirandés, cuando salió en los compases finales y no pudo bajar a tiempo a defender una de las últimas acometidas del rival. A Garitano se le preguntó si estaba lesionado y respondió con un lacónico no, que trajo cola. Pero el caso es que desde entonces Nacho sí tuvo más partidos.

El tiempo dirá si el madrileño tiene ocaisón de despedirse sobre el terreno de juego o su presencia en la suplencia se acentúa en partidos venideros. Lo que ya está claro es que no renovará. Límite: 2 de junio.

Tres, cuatro y seis minutos

La secuencia que más agravó la situación de Nacho en el club tiene lugar entre aquellas jornadas en las que justamente se jugaba el puesto Asier Garitano. Esto es, el tramo en el que el Tenerife parece levantar cabeza y suma siete puntos de nueve, resultantes de las victorias en casa contra Eldense y Mirandés (1-0 y 2-1, respectivamente), y el empate conseguido in extremis en el feudo del Alcorcón (0-0).

En esos encuentros, Nacho disputó apenas 13 minutos. Repartidos así: apenas tres contra el Eldense, cuatro en el Municipal de Santo Domingo y seis contra el Mirandés. Su semblante al salir al terreno de juego del Heliodoro en uno de esos partidos fue absolutamente sintomático de que algo pasaba, aunque en público y en sus últimas declaraciones trató de quitar hierro a su protagonismo decreciente. En el transcurso de la liga actual, suma solo 1.415 minutos de juego.