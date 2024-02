Un partido para estabilizar el rumbo

El Tenerife paró la caída con el triunfo ante el Eldense después de siete jornadas seguidas sin ganar. Ahora busca estabilizar el rumbo, no volver a las andadas. Lo contrario sería dar sentido a las dudas que acompañaron a la victoria del pasado lunes; las mismas que han ido apagando al equipo en los últimos meses, desde que fue líder a comienzos de octubre y empezó, sin verlas venir, a perder fuelle en juego y resultados. La prioridad es esa, vencer como sea, coger aire y confianza, aislarse de una carrera hacia la permanencia en la que está metido de lleno su rival, un Alcorcón que es antepenúltimo en la tabla con ocho puntos menos que los blanquiazules.

Quién sabe. La Segunda División no deja de conceder oportunidades, y se supone que al Tenerife se le presenta la de salir de Santo Domingo con todo el derecho de hacer cuentas en positivo. La racha que necesita para recuperar algo de terreno está en sus botas. El 1-0 al Eldense, la visita al Alcorcón, luego contra el Mirandés... Ahora o, probablemente, nunca.

Visto lo visto, el Tenerife no está para ser favorito contra ningún rival. Pero se las debe arreglar para llevar la teoría a la práctica y, como dijo Asier Garitano el viernes, «volver a jugar un gran partido», es decir, demostrar que lo que hizo en el tramo inicial de la Liga no fue un espejismo. O un poco más adelante, en el Pepico Amat, donde logró su último triunfo a domicilio, el 2 de diciembre. Ese 0-3 dio paso a una victoria en el Heliodoro ante el Alcorcón. Desde entonces, los blanquiazules no han vuelto a enlazar un par de triunfos. Mehdi Nafti debutó esa tarde en el banquillo del conjunto madrileño. En los siguientes ocho encuentros, su balance fue de cuatro victorias, dos empates y otras tantas derrotas. O lo que es lo mismo, sumó 14 puntos de 24. En esa misma etapa, el Tenerife solo pudo quedarse con seis puntos. Analizado de otra manera, si la Liga hubiera empezado tras la citada derrota del Alcorcón en la Isla (1-0), los alfareros serían cuartos en la tabla. Esos números indican que el suyo es un claro ejemplo de equipo que puede engañar por sus apariencias. De hecho, con Nafti no ha perdido como local. Si bien empató a cero con el Mirandés y el Zaragoza, derrotó al Eibar y al Andorra en Santo Domingo. Un equipo implicado en la lucha por no bajar, muy vivo.

Para no dar otro paso en falso tras caer en la visita al líder Leganés por 3-0, Nafti podrá elegir entre casi todos sus jugadores. Solo tiene la baja del defensa IagoLópez. Garitano está en una situación parecida. El único que pierde es a Waldo Rubio, que cumple la suspensión correspondiente a la acumulación de cinco tarjetas amarillas; la última, por protestar al árbitro estando en el banquillo en un partido, el del Eldense, para el que fue convocado sin estar físicamente al cien por cien. El técnico recupera a Luismi Cruz y a Ángel Rodríguez, que cumplieron sanción en el encuentro del lunes.

Con todo esto, Garitano podría dar continuidad a la alineación que opuso de inicio al Eldense (1-0), aunque es un entrenador que acostumbra a retocar las alineaciones en función de los rivales o las circunstancias de cada partido. Las respuestas, en la sobremesa.

León, en territorio conocido. Antes de fichar por el Tenerife en el verano de 2021, José León jugó una temporada en el Alcorcón. Participó en 38 encuentros entre Liga y Copa, con Mere y, a partir de noviembre, Anquela en el banquillo del club madrileño. «Fue una experiencia muy bonita, me sentí querido y valorado», recuerda León.

Jacobo González y Javi Lara. En la plantilla del Alcorcón hay dos jugadores con pasado en el Tenerife, Jacobo –primera mitad de la Liga 2020/21– y Javi Lara –fichado en el mercado de enero de 2016–.

Dos equipos con poco gol. En la clasificación de Segunda realizada en función de los tantos anotados por cada equipo, tanto Alcorcón como Tenerife aparecen en la parte baja. Los madrileños llevan 21 tantos. Solo el Amorebieta y el Huesca suman menos (20). El Tenerife es el quinto peor con 23 dianas, uno más que el Andorra.