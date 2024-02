El íntimo enemigo de Aitor Sanz

El Alcorcón es el equipo al que más veces se ha enfrentado Aitor Sanz en partidos oficiales. Si tiene minutos en la 28ª jornada, será la vigésima tercera. Desde la primera, vivida con el uniforme del San Sebastián de los Reyes en Santo Domingo el 7 de diciembre de 2003, en Segunda División B, al 1-0 conseguido con el Tenerife 20 años después en el Rodríguez López.

Son once encuentros como local y otros tantos como visitante ante un rival que se cruzó en su camino en casi todas sus etapas como jugador profesional –la excepción está en sus dos años en el Zamora y los tres que pasó en el Real Oviedo–, en sus comienzos con el Sanse, en el paso intermedio en las filas del Real Unión y, sobre todo, en la actual, iniciada en la Liga 2013/14 con el Tenerife. Precisamente, el centrocampista debutó como blanquiazul teniendo a la escuadra alfarera como oponente. En Santo Domingo empezó todo para él. Aquel 18 de agosto de 2013 no imaginó que su trayectoria en el club tinerfeño iba a ser tan duradera. Tanto, que ya es un histórico en activo, el cuarto con más partidos jugados (va por 353) por detrás de Alberto Molina (413), Toño Hernández (385) y Felipe Miñambres (357). Su estreno en Alcorcón se produjo con Álvaro Cervera en el banquillo. Sanz formó parte de la alineación titular junto a Sergio Aragoneses, Javi Moyano, Carlos Ruiz, Bruno González, Raúl Llorente, Ricardo León, Chechu Flores, Cristo Martín, Óscar Rico y Ayoze Pérez. La experiencia no fue completa, dado que el Tenerife se reencontró con la Segunda División, después de un par de temporadas en la categoría inferior, con una derrota por 1-0. El único gol cayó en el minuto 89 como consecuencia de un polémico penalti –no se utilizaba el VAR–.

Sin duda, un recuerdo a tener en cuenta, pero seguramente de menor calado que el que le debió dejar el doble duelo o contra el Alcorcón en la final de la promoción de ascenso a Segunda División de la temporada 2008/09. Aitor era futbolista de un Real Unión que se plantó en el cruce definitivo para subir de categoría tras caer en la semifinal de campeones de grupo contra al Cádiz y avanzar en la repesca a costa del Sabadell. En el todo o nada, el equipo de Sanz empató en Santo Domingo y venció en la vuelta por 3-1 al conjunto dirigido por Anquela. El mediocentro era titular fijo para Iñaki Alonso, como lo ha seguido siendo para sus siguientes técnicos.

En catorce temporadas. Aitor y el Alcorcón han coincidido en catorce campañas diferentes, las tres primeras en Segunda B –2003/04, 04/05 y 05/06–, una en el playoff de ascenso a Segunda –2008/09– y las demás en la ahora llamada LaLiga Hypermotion –de la 2013/14 en adelante–. Solo en uno de esos catorce cursos se quedó sin minutos en los dos enfrentamientos:el 2008/2009 fue un ejercicio en blanco para él por culpa de una lesión, una tendinitis.

Un estadio muy familiar. Santo Domingo es el campo que Aitor ha visitado en más ocasiones para participar en partidos de competición, a la par que la cancha del Lugo, el Anxo Carro. En los dos escenarios ha actuado once veces, una más que en Butarque, y dos más que en Gran Canaria, Anduva, El Toralín, Belmonte y Montilivi.

Su primer triunfo en Alcorcón, de los tres que ha celebrado, data del 21 de mayo de 2006. Lo conquistó con el Sanse por 0-1, en la penúltima jornada de un curso tranquilo para los dos clubes. Los dos posteriores los consiguió con el Tenerife. En ambos casos, en las campañas que terminaron con la presencia de los blanquiazules en la promoción de ascenso, la 16/17 por 1-3 y la 22/23 por 0-2, con Martí y Ramis al frente en cada una.