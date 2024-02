Asier Garitano: "Nos hace falta volver a jugar un gran partido"

Garitano respira. Aunque su manera de comportarse (y de comunicar) es idéntica a la de semanas atrás, el técnico del CD Tenerife es consciente de que el buen resultado obtenido frente al Eldense puede servir a su equipo como trampolín para recuperar la confianza y las buenas sensaciones y encadenar, de esa forma, buenos resultados.

Es por ello que, aunque el entrenador ha insistido en que sus futbolistas trabajan “con la misma idea y la misma identidad”, reconoce que su equipo necesita “salir reforzado de una mala situación” y la victoria del pasado lunes “les puede servir a los jugadores”. “Nos hace falta volver a jugar un gran partido para salir de una dinámica y unos resultados que no han sido buenos. Yo sigo tranquilo porque los jugadores creen en lo que hacen. Me gustaría tener mejores resultados, pero este grupo me da tranquilidad”, apuntó en sala de prensa.

Para la visita al Alcorcón (domingo a las 15:15), el preparador vasco podrá contar con todos los futbolistas de la primera plantilla salvo el sancionado Waldo Rubio y el recientemente recuperado Javi Alonso, quien acaba de recibir el alta después de una lesión de cruzado y necesita todavía algo de tiempo. El extremo debería haber estado listo para el último partido, pero “tenía miedo en el tiro” y sus sensaciones no eran buenas. Por eso no participó y, por eso, forzó la quinta amarilla. La previsión es la de que esté listo para la visita del Mirandés al Rodríguez López el próximo domingo 3 de marzo.

En la expedición a Madrid destaca el futbolista del filial Dawda Dambelleh, que recaló en enero en la escuadra dirigida por Mazinho y al que el entrenador define como un futbolista “muy potente, que tiene un buen disparo y gol”. “Es diferente a Alassan, que se manejaba mejor en espacios cortos. Él va mejor al espacio. No será sencillo que juegue porque esta plantilla es muy buena”, expuso Garitano.

Cuestionado por la dificultad que está encontrado en el equipo para dar continuidad a los buenos tramos de partido que es capaz de cuajar, el vasco apeló a diferentes motivos y circunstancias. “Frente al Levante estuvimos mejor en la segunda mitad, el día del Sporting nos costó sin balón, en el partido del Villarreal lo hicimos bien hasta la expulsión de Ángel y el lunes, contra el Eldense, salió una muy buena primera mitad ante el mejor visitante de la segunda vuelta. Tenemos que mejorar”.

Pese a sus problemas clasificatorios (es 20º) y haber encajado tres goles en su reciente visita al Leganés, el Alcorcón es un equipo que está vivo y compite siempre. Nafti le ha dado pulso a un equipo que agonizaba y, aunque sigue sufriendo, ahora cree en sus opciones de permanencia. De ahí que el partido se antoje “muy duro”. “Han mejorado mucho después del cambio de entrenador. En los últimos seis partidos en casa, incluidos uno de Copa y otro amistoso, no ha encajado gol. Ese dato demuestra la idea de lo que quieren. Vienen de caer por un resultado excesivo, pero saben que para salir de ahí van a tener que sufrir. Tendremos que jugar un gran partido”.

Javi Alonso golpea un balón en un entrenamiento / C.D.T.

Riesgo cero con Javi Alonso

Para Alonso, el técnico quiere calma. “No hay plazos. Esto va poco a poco. En este tipo de lesiones se suele necesitar un año hasta volver a estar en las mejores condiciones. Estamos muy contentos de verlo en el grupo. De lo que se trata es de que él vaya cogiendo las mejores sensaciones. Lo veo animado y con experiencia porque, tristemente, no es su primera vez. Habrá que ver cómo evoluciona cuando se le vayan acumulando las tareas. Hay que tener mucha tranquilidad”.