Asier Garitano: "No tengo la sensación de que el partido pueda ser definitivo para mí"

El paso del Eldense (tercer mejor visitante de Segunda) por el Rodríguez López se antoja como una cita con el dentista para un CD Tenerife que pasa por sus peores momentos de la temporada. Los resultados son alarmantes, el ánimo por los suelos y el entrenador sigue sostenido por la inquebrantable confianza de la propiedad. Pese a ello, y a que entiende las dudas del entorno, Asier Garitano asegura no tener “la sensación” de que el duelo de mañana (19:30) pueda ser definitivo para él.

“Independientemente de lo que pueda pasar mañana, afrontaremos cada partido como si fuese una final. Las finales empiezan y acaban y esto será diferente porque quedan muchos partidos”, expuso el entrenador tinerfeñista solo unas horas antes de la cita liguera.

El Eldense, según Garitano, es un equipo “muy bien trabajado” del que espera una gran puesta en escena. Así, el partido no se parecerá en nada al de la primera vuelta, que termino 0-3 y sobre el que el técnico considera que el resultado fue “excesivo” a favor del equipo insular.

Frente a los valencianos no estarán ni Ángel ni Luismi. El primero, es el máximo goleador del equipo con ocho goles, y el segundo, un futbolista diferente a todas las demás piezas de banda de las que dispone el elenco blanquiazul. “Ya sabíamos que no íbamos a poder contar con ninguno. Son diferenciales, pero hemos preparador el partido con los perfiles que tenemos”, reconoció Aiser poco después de dar por seguro el desempeño de Álvaro Jiménez y Waldo Rubio. El fichaje invernal se ha ejercitado con total normalidad en la última semana y Waldo, que empezó con problemas, se encuentra mucho mejor.

En el fútbol lo más importante siempre es el resultado, y los resultados no están llegando. “No vas a estar bien ni cómodo, pero cuanto más difícil es la situación, más reforzado se puede salir. Nos enfocamos en eso”, valoró el técnico desde una perspectiva optimista.

En el centro de casi todas las críticas, al entrenador le queda, al menos, el respaldo del vestuario. Para muestra, las palabras de Aitor Sanz después de la derrota en Villarreal. El capitán aseguró que la actitud del técnico y su templanza en una situación tan delicada están siendo un “ejemplo para el equipo”.

Al vasco se le dibuja un amago de sonrisa cuando se le pregunta por las declaraciones del centrocampista. “Lo que me da la tranquilidad a mí es verlos a ellos entrenar. Verlos en el día a día. Lo he dicho muchas veces, este es un grupo muy bueno de entrenar porque no tiene altibajos. Lo que sí pediría a la gente es que ayudaran a los jugadores, que estuvieran con ellos y que esperasen al final del partido para manifestarse. Sabemos que tenemos que darles algo”.

La plantilla trabaja bien y parece haber unanimidad en que los buenos resultados acabarán llegando, pero los puestos de promoción se alejan y la pelea por una permanencia holgada gana cada vez más fuerza como verdadero objetivo para el representativo en lo que queda de temporada. No para el míster, que se aferra a lo igualada que es la Segunda para seguir creyendo. “Si seguimos con esta dinámica, lógicamente nos descolgaremos, pero todavía queda Liga. Esta es una competición con puntuaciones que no son excesivamente altas y por eso creemos que hay tiempo suficiente. Esa es la idea y la mentalidad”, concluyó.