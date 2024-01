En una salida fulgurante, para Garitano resultó clave el 1-0, un «gol que da seguridad y tranquilidad». «Y si además tienes el aliento de las 21.000 personas, cuando tienes problemas te ayuda. En la primera parte no los tuvimos, pero luego se ha equilibrado mucho el partido con la fatiga y la expulsión, pero esta es la Copa en estado puro... Está chula», significó el técnico del CD Tenerife, que no logró calibrar si la de anoche fue la mejor versión que se ha visto este curso de su equipo. «No lo sé, pero hemos jugado grandes partidos, y este tipo de duelos siempre se magnifica», significó.

También descartó Garitano, al ser insistido al respecto, si su equipo preparó mejor este derbi que Las Palmas. «No lo creo. Las circunstancias igual te dan para tener un poco más de tiempo, ya que nosotros no teníamos el duelo de liga y desde el día 2 estaba en nuestra cabeza este partido, mientras que ellos tenían el del Barça. En eso les puede costar algo más, pero todos los preparamos igual, esta vez hemos sido mejores, y el 2-0 nos ha servido para aguantar, pasar la eliminatoria y seguir ahí, como digo, molestando a los buenos», argumentó el de Bergara.

Puso en valor el preparador tinerfeñista la atmósfera que se respiró anoche en el Heliodoro. «Hemos tenido nuestros problemas, pero con este ambiente somos un equipo difícil de batir», significó sobre un empuje que espera que se repita en la eliminatoria de octavos. Plus con el que Garitano dice no temer a nadie. «No tengo ninguna preferencia por un rival concreto, pero sé que con este ambiente y nuestra gente podemos competir contra cualquiera», apuntó en un discurso muy similar al que ya había ofrecido en la rueda de prensa previa al derbi. «Estamos totalmente convencidos de eso, porque es lo que hemos buscado», insistió. «Está bien vivir este ambiente y seguir dando alegrías... a ver hasta dónde somos capaces de llegar», añadió el entrenador blanquiazul, sin olvidarse de la necesidad «de preparar ahora el partido contra el Elche», que catalogó como un «duelo fundamental» para los intereses de su equipo.

Ya en un análisis más individualizado de los suyos, Garitano se congratuló de la reaparición de algunos jugadores ausentes por lesión en las semanas previas. «igual Jeremy [Mellot] hubiera llegado para Leganés pero no corrimos riesgos, lo mismo con Enric; con León el plazo estaba ahí, y las sensaciones son buenas pero lleva tres meses fuera...; ahora nos falta Waldo, y Álvaro Jiménez, que no le ha llegado el transfer. Los vamos a necesitar en buenas condiciones», dijo de algunos de ellos.

Aclaró igualmente el técnico que Fer Medrano «tuvo un proceso gripal y con fiebre por la noche... No podía estar para el partido, y nos ha trastocado un poco». El defensa abandonó el hotel de concentración a primera hora de la tarde. Mientras, dejó entrever que la baja de Elady Zorrilla se debió por «algún problema que tuvo», pero también «por una decisión técnica» que bien podría estar relacionada con una marcha en el mercado invernal. «Le ha tocado a él. He puesto los que mejor creía que estaban; el grupo, al margen de las individualidades, trabaja bien», concluyó.

Pimienta: «El fútbol te pone en tu sitio»

El entrenador de la UD Las Palmas, Francisco Javier García Pimienta, se mostró muy molesto por la eliminación y dijo que su equipo no salió al partido «al cien por cien» y cuando eso ocurre, «el fútbol te pone en tu sitio». «En 19 partidos de Primera hemos competido hasta el final, y en todos hemos estado cerca de conseguir algo positivo, con buen juego, actitud... pero hoy no», relató. Pimienta reconoció también que Julián Araujo cometió «un error infantil que no debe suceder en el fútbol profesional», que supuso su expulsión, y que volvió a igualar el partido tras la roja visto por José Amo, cortando el dominio que hasta entonces tenía el equipo grancanario en la segunda parte. «No nos molestaba la Copa, si hubiésemos tenido los días de descanso que ha tenido el Tenerife, la alineación hubiera sido otra, y otros futbolistas que iban a jugar como Curbelo o Sinkgraven no han podido estar, es algo que nos ha condicionado», argumentó.