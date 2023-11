El entrenador del CD Tenerife, Asier Garitano, se refirió este viernes a varios asuntos de actualidad relacionados con el representativo, que viaja en las próximas horas con rumbo a Bilbao para jugar este sábado (17:30 horas) contra el vicecolista Amorebieta.

Antes que nada, se le preguntó por la plaga de lesiones, que se ha cobrado a su última víctima: Roberto López. «En su caso particular ya la semana pasada no tenía buenas sensaciones [antes del partido contra el Villarreal B] y pensamos en dejarle fuera de la convocatoria. Pero el domingo a la mañana sí se sentía un poco mejor, de ahí que optásemos por darle sitio en el banquillo y que viera en el calentamiento si podía ayudarnos», reveló.

«En todos los sitios está habiendo lesiones», dijo antes de confirmar la ausencia en convocatoria de Jeremy Mellot, que tampoco está en condiciones de jugar por molestias (no aclaró de qué consideración). «No se siente cómodo», se limitó a contestar. «En unos casos es el recto, en otro el psoas... No se ven como para participar», adujo el entrenador.

Garitano aseveró que «si estuviéramos en la jornada 39 o la 40», sí asumirían riesgos; pero se propuso jugar con los que sí tiene disponibles e intentar ver la mejor versión posible ante un rival en apuros.

«Podemos buscarle mil motivos: los cambios de temperatura, los días fuera... Las causas, cada uno va analizando y no encuentras una sola», respondió.