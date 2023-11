Tenía muchas ganas de volver y ver las caras con las que estuve trabajando diez temporadas y el aterrizaje ha sido fácil. Tengo muchas ganas de poder aportar mi granito de arena, ahora desde otra perspectiva.

¿Cuál va a ser su función?

Estoy trabajando en elaborar un proyecto que atienda de forma integral a los jugadores de cantera. Se resume en que no solo se va a prestar atención al plano deportivo; se va a tener en cuenta también que todos los chicos y chicas tengan un plan de formación académica, una recomendación de hábitos saludables e incluso un refuerzo de las asignaturas que les estén costando. El club va a poner a su disposición profesores para compensar posibles deficiencias en el colegio; pero también psicólogos y otros especialistas para ofrecer talleres y charlas durante toda la estancia de los futbolistas en nuestro área de fútbol base. Queremos que salgan de su estancia en el club más hechos como deportistas y como personas.

¿Se estudia poco cuando uno es futbolista?

Es una tendencia que se está rompiendo. Cada vez los futbolitsas profesionales tienen sus estudios e incluso su titulación. Se ha roto con la inercia que tal vez sí había en mi época: antes, cuando uno entraba al círculo del fútbol se dejaban los estudios a un lado.

¿Pero es complicado compatibilizarlo?

Para nada. Yo lo he vivido en primera persona y soy Licenciado en Ciencias del Deporte. Hasta los 14 años lo compaginé además con dos deportes (fútbol y tenis). Y sí es verdad que hubo un momento de complicaciones donde flaqueé; también eso me gustaría trasladárselo a los chicos. Pero se puede compatibilizar perfectamente y ahí está el ejemplo de Javi Alonso, que se acaba de graduar (en Fisioterapia).

Supongo que es peligroso fiarlo todo al éxito en el deporte.

Los números están muy claros. En nuestra cantera hay en torno a 350 deportistas y todos tienen el mismo sueño, pero desgraciadamente la mayoría no lo van a cumplir. Los que llegarán a vivir del fútbol representan un porcentaje muy bajo, de ahí la importancia de preocuparnos de su formación;e ir de la mano de sus padres y profesores. Queremos evitar que se conviertan en juguetes rotos o se queden desamparados. Vamos a trabajar muy fuerte para conseguirlo; y en ese intento vamos a convertir a la cantera del CDTenerife en un referente a nivel nacional.

¿Qué hace falta para llegar a ser futbolista?¿Talento, trabajo, suerte y qué más?

No basta con el talento. Para ser futbolista profesional hay que tener también una pizca de suerte y, lo más importante de todo, la constancia y el esfuerzo. Por el camino se van quedando muchos chavales, algunos tal vez por las malas influencias o las malas compañías. Es complicado sacrificar el disfrute por la posibilidad de llegar a cumplir el sueño. En ese contexto, creo que tener un cierto nivel académico y disponer de una rutina de perseverancia, de estudios y de sacar exámenes adelante... al final repercute también en el éxito del deportista y te hace mejor futbolista. Porque cada vez más, éste es un deporte de pensar. Ycuanto más acostumbrado estés a hacerlo, mucho mejor.

Hablaba usted de juguetes rotos y son innumerables los que han sido víctimas de malas decisiones. Por ejemplo, las financieras.¿Cuántos futbolistas conoce que se han gastado en un coche más que el salario de un año completo?

Los hay, sin duda. Hay infinidad de casos de chavales que se ven con algo de dinero y optan por el despilfarro en vez de ahorrar. Eso es por no tener una educación financiera acorde o conveniente. He visto cometer muchos errores y uno de los grandes propósitos del proyecto que estoy elaborando es justamente ese, acercar a los chicos esa educación financiera y darles herramientas para que se manejen bien en esos aspectos de la vida que normalmente no se trabajan en muchas canteras.

Y aparte de eso, ¿qué cuota de relevancia tiene la educación en redes sociales, en comunicación, en oratoria...?

En ese aspecto, y me consta, el club está poniendo mucho de su parte. Ahí ya hay unas bases muy importantes. Se trabaja a diario y de forma integral con todos los deportistas de la cantera, ahora más todavía aprovechando las instalaciones espectaculares que tenemos en la CiudadDeportiva. Ahí, esto va a cobrar otra dimensión.

Se le ve motivado. ¿Es este cargo como un traje a medida?

Cuando me reuní con JoséMiguel Garrido y Juan Guerrero, que me comunicaron que no entraba en los planes del club para la plantilla de esta temporada, sí me dijeron que querían contar conmigo en la estructura del club. Yo les transmití que tuve la suerte de estudiar y orientar mi carrera a la docencia. Creo que aquí puedo ser útil y entre todos le hemos ido dando forma a este nuevo cargo.

¿Cómo fue aquella reunión?

Que no iba a seguir lo tenía más o menos claro. Cuando se van teniendo menos minutos y se va cumpliendo una edad, es normal que se agoten las oportunidades. Yo me sentía con ganas de tener un año más y esperé a ver si salía un proyecto interesante, un Málaga, un Deportivo o así. Pero aquí estoy feliz porque el proyecto es interesante y va a aportar un valor añadido a la cantera del club. Además, la nueva propiedad ha venido con ambición y con la idea de que el Tenerife sea uno de los grandes dentro de LaLiga. Ahí se están haciendo las cosas muy bien. En el lado futbolístico y también en el no futbolístico.

Hablemos del pasado. 2017 y 2022. ¿Ha logrado cerrar aquellas heridas?

Son dos fechas que están marcadas con una cicatriz muy grande en todos nosotros, pero con el paso del tiempo he aprendido a valorar que fueron dos años espectaculares. Quizá me dolió más el primer no ascenso, el de Getafe. Fue difícil de digerir porque sentía que era el momento de dar un paso al frente y poder jugar en Primera, aunque fuera solo un par de años. El segundo fue muy duro también, pero me quedo con las sensaciones que vivimos y con que superaron todas las expectativas. De hecho, veníamos de una primera eliminatoria contra LasPalmas que fue histórica. Se generó en la Isla un ambiente que fue el preludio del que está brotando otra vez ahora.

¿Le ha dado muchas vueltas a aquellas dos derrotas?

Y tanto. En la primera todo pudo cambiar con la última oportunidad que tuvo Amath, con Jouini solo al lado. Yen la segunda es que logré marcar yo el gol que pudo cambiar la historia. Fue una sensación que no he vivido nunca más en mi vida.

Y cuéntenos algo que no se haya contado.

Las situaciones más duras. Cuando tuvimos que mediar en privado con un sector de la afición que estaba crispado. Ocuando con el covid hubo EREy como capitán tuvimos que explicarlo al vestuario. Tampoco se sabe que pude ir al Almería, en 2016. Me hacía ilusión, pero el Tenerife apostó fuerte por que me quedara.