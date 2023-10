Un punto en Anduva y ya son 22 en total. ¿A qué sabe el empate?¿Cómo lo valora?

Lo valoro bien. Siempre sacar puntos fuera de casa es complicada, además en este caso contra un rival que tiene una forma muy característica de jugar. Son muy jóvenes, no tienen miedo a nada y la historia dice que han sacado siempre buenos resultados en su campo. Nuestro inicio de partido no fue bueno el sábado y encajamos pronto, pero supimos reponernos, marcamos el empate y al final del partido, si llegamos a estar más finos, tal vez nos podríamos haber llevado un resultado mejor.

¿Finos dónde?

Sobre todo en tres cuartos de cancha, en la zona final, creo que estaba el partido para generar ocasiones claras y poder hacerles daño. Pero quedamos conformes con el empate y ahora toca seguir.

Hizo otro gol y ya van tres. ¿Otro tanto marca de la casa, made in Ángel?

El gol... sí. Todo delantero quiere marcar y darle alegrías al equipo para seguir sumando. Pero si te soy sincero, el gol es lo de menos. Fue trabajo de todo el equipo reponernos del golpe inicial, seguir trabajando y sacar un empate de un campo tan complicado como el del Mirandés. Veía las caras de todos al final y puedo decirte que el esfuerzo del grupo, de todos, ha sido brutal. El campo tampoco estaba bien y el desgaste físico fue muy potente.

Parte de la afición demandaba que jugasen por fin los dos delanteros juntos, Enric y usted, ¿cómo se vio junto a él sobre el césped?

A Enric lo conozco bien y además desde hace tiempo. Jugamos juntos en Getafe. Prácticamente coincidíamos en todos los partidos en la Euorpea League. En liga no tanto, pero creo que a su lado hice los mejores partidos de mi carrera. Te hablo de la mejor época mía en el Getafe.Nos conocemos y seguimos manteniendo una gran amistad desde entonces. Jugar al lado de Enric es muy fácil;todo te lo pone sencillo. Por supuesto tenemos que trabajar en compenetrarnos todavía mejor pero cuando estemos los dos, estoy seguro de que haremos grandes cosas. Le comentaba en el vestuario que tal vez lo cambiaron por la amarilla, pero otra vez el sábado hizo un trabajo brutal y jugar con él es todo un lujo.

A usted le tocó empezar en un sitio y acabar en otro. ¿Fue un partido distinto a otros por este motivo?

Habíamos planteado la semana con defensa de cinco. Estábamos convencidos de que jugarían con defensa de cinco, pero llegamos y eran cuatro, así que nos tuvimos que adaptar un poco rápido. El míster quería otro tipo de trabajo por mi parte y he procurado dárselo. He intentado cumplir de la mejora manera y ofrecer trabajo, como siempre.

¿Cómo está siendo su regreso a casa tanto tiempo después? ¿Siente de cerca el cariño y el aprecio de la gente?

Obviamente estoy muy feliz por estar aquí. Estoy donde quiero estar. Los directivos me plantearon desde abril un proyecto muy ambicioso, muy bonito y muy ilusionante. Ycreo que es justamente lo que se está cumpliendo. Intentamos transmitir ilusión y ambición a toda la afición, a toda nuestra gente. Ycreo que si nosotros estamos juntos y seguimos en esta disposición todo va a ser mucho sencillo. La idea es estar ahí hasta final de temporada. No va a ser fácil, vienen partidos muy complicados pero creo que, a día de hoy, el Tenerife está haciendo las cosas bien.

Sale a gol cada 81 minutos y le ha tocado un rol que tal vez no fuera el que esperaba: la lesión, la roja...

Sí es verdad que la participación hasta ahora no estaba siendo la que deseaba. El míster me intentaba transmitir calma y me decía que llegaría mi momento. Uno es verdad que se desespera cuando no juega, cuando no está en el once... Pero porque lo que quiere como futbolista es ayudar. No es que me ocurra aquí, es que yo soy así siempre cuando no juego los partidos. Siempre he sido un jguador así de ansioso, ávido por querer ayudar pero el míster ha querido ir con calma y al final el objetivo es el que he tenido siempre:marcar goles para dar puntos al equipo. Pero aparte de eso el trabajo no se negocia nunca y me voy igual de contento cuando no marco. Los puntos son el resultado del trabajo del conjunto. Buen ejemplo es el partido contra el Racing, que salgo a aportar, se hace un trabajo bueno por parte de todos y acabamos con los tres puntos. Ahora un empate que nos da otro puntito y que permite mantener la dinámica positiva.

Y ahora Levante, Elche y Valladolid. Tres aspirantes uno tras otro.

Y la Copa. Que relativamente puede parecer... pero jugar en un campo de Primera o Segunda RFEF, cuidado. Además como tú dices vienen rivales potentes, recién descedidos, que nos van a decir hasta dónde puede llegar el Tenerife. Van a ser rivales duros y hay que estar concienciados, y unidos, para sacar estos partidos adelante. Creo que son dos semanas que nos pueden marcar mucho dónde podemos estar [en la clasificación].

Dijo en pretemporada que habría una «actualización»de su ya característica forma de festejar. ¿Han tenido dedicatoria especial sus tres goles?

Para mi mujer y mis hijas, por supuesto, son las que están conmigo y me dan energías para seguir adelante.

Me gustaría preguntarle también cuál es la respuesta que recibe de la gente. Imagino que todo es distinto ahora que ha vuelto a casa, todo mucho más pasional, más de piel. ¿Es muy distinta esta etapa a la primera de Ángel en el CDTenerife?

Obviamente las cosas no son como antes. Intenté sobre todo al principio despejarme un poco de lo que pudiera decirse, buscar una rutina, no estar pensando solo en el fútbol y en el Tenerife. Soy padre, tengo tres niños y obviamente ya no es la situación de antes, que a lo mejor tenía más tiempo libre y era más joven. Ahora intento desconectar con ellos, buscar mi día a día, como he hecho años atrás. Evidentemente el entorno es diferente a cuando jugaba en Getafe o Mallorca porque ahora tengo a mi gente cerca, pero hay cosas que mantengo igual.

Se prevé lleno otra vez el sábado en el Heliodoro. ¿Esperaba este clima de locura en torno al equipo y al proyecto?

Estoy en un proyecto bonito, ilusionante y ambicioso. ¿La locura?Sinceramente no me la esperaba pero sabía que algo bonito se estaba haciendo desde mucho tiempo atrás. Percibía que iba a ser un año bonito. Ha habido muchos cambios, el Tenerife desde un principio ha transmitido mucha ilusión y que iba a ser un buen año;eso no significa que todo va a ir de maravilla, ni que vayamos a ascender. Pero intentamos transmitir buenas cosas a nuestra gente.

Tres goles en la jornada once. ¿La cifra a la que quiere llegar se la queda para usted o quiere compartirla públicamente?

No, no. Yo intento hacerlo lo mejor posible, intento marcar goles o dar asistencias, lo que sea. Pero sobre todo quiero hacer buenos partidos para el Tenerife, intentar competir y demostrar que puedo seguir siendo útil y válido para este proyecto y para este equipo, que es el mío.