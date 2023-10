El CD Tenerife había avanzado en las diez primeras jornadas de Liga sin empates. Pero más pronto que tarde, ese signo se iba a cruzar en su camino. Lo raro era lo otro. El equipo salió de Anduva con un punto (1-1). Según se mire, de esos que saben a poco, porque supo reaccionar después de encajar un gol tempranero y no solo no se conformó con eso, sino que puso mucho de su parte para que la remontada no fuera incompleta.

El partido estaba abriendo los ojos cuando cayó el primer gol. Demasiado pronto para hablar de una salida fría del Tenerife o de un inicio enérgico del Mirandés. Sin que se hubiera cumplido el minuto 2, el equipo local concentró su energía en su mejor alternativa de ataque, Gabri. El veloz extremo hizo lo que pocos suelen hacer, superar en la carrera a Mellot. Metió un centro raso al área pequeña y el balón fue a parar a Álvaro Sanz, que batió a Soriano llegando desde atrás, libre de marca. Amo había intentado cortar el pase y tanto Williams como Medrano estaban vigilando a los suyos. El rematador había irrumpido en solitario, en medio de Waldo y Corredera. ¿Error defensivo? ¿Acierto del Mirandés? Un poco de todo para poner al Tenerife en un escenario nuevo, la obligación de remontar un encuentro desde el principio. El tempranero 1-0 había dejado en un segundo plano el análisis de la apuesta de Asier Garitano, quien optó por situar a Roberto López como interior o extremo derecho, demarcación para la que no pudo contar con Luismi ni con Dauda. Con el zaragozano en un lugar diferente, el técnico dio luz verde a la coincidencia de Enric Gallego y Ángel Rodríguez por primera vez en una alineación titular. Con estos argumentos, los blanquiazules tuvieron que ponerse manos a la obra para reconducir una situación que se había complicado de manera imprevista. Y lo hicieron llevando el dominio del juego, por necesidad y seguramente también por la conveniencia de un Mirandés dispuesto a aprovechar su mínima renta para protegerse y sorprender con algún contragolpe. Esa posición de partida, la de un rival ordenado en su campo, fue otro inconveniente añadido para un Tenerife que, visto lo visto, resulta más dañino en transiciones rápidas que con ataques elaborados. Aun así, no tardaron en encadenarse remates a puerta, casi todos desde fuera del área y carentes de verdadero peligro. Lo fueron intentando Waldo (7’), Corredera (9’), Ángel (12’), Roberto López (15’)... Más intenciones que otra cosa por parte de un Tenerife que le ponía empeño, pero que no era capaz de sorprender. Era un equipo hecho para correr que se veía obligado a ir superando líneas sin generar llegadas lo suficientemente limpias. A todo esto, el Mirandés se iba sintiendo cada vez más cómodo en ese papel. Incluso llegó a estirarse más de una vez. Tanto, que por momentos pareció más cercano el 2-0 que el 1-1. Porque el conjunto jabato pudo montar un contragolpe en el minuto 33, mal resuelto por Chaira, y Soriano tuvo que intervenir para despejar un remate cruzado de Baeza en otra contra (38’). Fue entonces cuando las conexiones blanquiazules dieron resultado. El partido avanzaba hacia el tiempo de descanso con pinta de hacerlo con el 1-0. Pero lo evitó Ángel con un primer toque, en el punto de penalti, que dejó sin opciones al guardameta local. La asistencia se la apuntó Mellot en una de sus habituales galopadas por la banda derecha. El empate hacía justicia en una primera parte que le iba a dar un disgusto más a los tinerfeños, la lesión de Medrano en una acción defensiva. El lateral se llevó la mano a la parte trasera del muslo y pidió el cambio. Asier reaccionó enseguida y sustituyó al madrileño por Nacho. La dinámica del encuentro fue diferente tras el intermedio. El Mirandés tuvo una actitud menos conservadora. Ya no tenía una ventaja que proteger y debía arriesgar un poco más. Pero inquietó menos de lo deseado a una zaga visitante sólida y fiable. Apenas con un remate de Martón (73’) que salió alto y otro de Godoy (87’) que no cogió camino. La producción visitante tampoco fue mucho más alta, a pesar de que los blanquiazules fueron inclinando la balanza a su favor poco a poco. Como en la primera parte, les faltó algo de precisión en el último pase, una llegada en ventaja... Waldo Rubio lo intentó en el 62’ tras recibir un pase de Enric Gallego. Nada. Al rato (76’) fue Álex Corredera el que afinó su puntería con un lanzamiento desde la frontal del área. Nacho también puso a prueba a Ramón Juan con el mismo éxito que los citados compañeros (77’). El Tenerife había evolucionado con movimientos novedosos en su alineación, con Loïc Williams desempeñando la función de lateral izquierdo y Nacho ejerciendo de extremo en esa misma banda. Para ello, Sergio González había bajado a la defensa y Bodiger había entrado para acompañar a Corredera en el centro del campo. Además, Garitano había prescindido de la referencia de Gallego. Puso a Ángel como único delantero y devolvió a Roberto López a su posición natural, la de mediapunta. De esta manera, el Tenerife fue superior al Mirandés en la media hora final. Tuvo el balón y la voluntad de marcar el segundo gol. Pero le faltó algo para dar ese paso definitivo. Ya en el tiempo de alargue, Asier buscó la ruptura con el canterano Alassan, que llegó intervenir un par de veces y a provocar una falta cercana al área. Tampoco así hubo manera de alterar un resultado de esos que, dada la igualdad que caracteriza a la competición, se suelen dar de vez en cuando independientemente de las aspiraciones de los equipos.