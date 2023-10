«Ha sido un partido muy sufrido contra un buen rival y con el marcador en contra rápido», aseveró Asier, quien puso el acento en que era la primera vez que el Tenerife lograba igualar un marcador adverso, pues no lo consiguió ante el Sporting de Gijón (marcó el rival en el tiempo de prolongación) ni con el Zaragoza en casa.

«Queríamos iniciar el partido en campo rival, pero ha sido todo lo contrario al recibir ese gol tan temprano. Luego ajustamos las cosas un poco mejor y nos fuimos al descanso con empate. Al final esta categoría es así y es necesario sufrir hasta para sacar un punto», reflexionó. «Es la primera vez que empezamos perdiendo y sacamos algo, y eso también es positivo», estableció en el lado de las buenas noticias.

Se le preguntó a Garitano por el tibio arranque de los suyos y admitió sentirse «algo sorprendido» por la defensa de cuatro por la que optó el Mirandés, habituado a ejercer con cinco atrás. «Nos ha costado al principio. Recibes el gol ante un equipo al que le estaba costando y eso les dio tranquilidad, pero fuimos de menos a más», valoró.

«Cambiamos de banda a Waldo para aportar a Jonathan y así nos fue un poco mejor. En la segunda parte estuvimos mejor, con momentos en los que nos faltó algo de frescura porque podíamos haber generado algo más. No tuvimos tantas ocasiones como nos habría gustado, pero el punto es bueno y es justo», sentenció.

Una de las noticias que deja la contienda es la confluencia de los dos delanteros natos del equipo en la misma alineación. «Han estado bien, pero nos quedamos desequilibrados en el medio y no llegábamos a cerrar una banda. Luego ajustamos y estuvimos mejor, estoy contento con la actitud del equipo», dijo. Capítulo aparte dedicó a la «regularidad» de un Sergio González que ha dado un paso al frente ante las numerosas bajas y está siendo importante «en todas las jornadas», dijo.

En cuanto a Alassan, revulsivo de prestaciones inmediatas, comentó que «ha estirado al rival y con balones a la espalda ha podido hacer daño al rival, pero apenas quedaba tiempo». Del canterano, ensalzó que «tiene cosas muy importantes como la velocidad y que interpreta bien al caer a los espacios». Dicho esto, reconoció Asier que quedó preocupado por las sensaciones de Ángel y porque también pudiera caer al parte de bajas, si bien el lagunero consiguió acabar el partido sin problemas. Acabó su comparecencia ante los medios con pesar por las malas sensaciones que ya entonces emitía Medrano, cariacontecido y con mal pálpito. «Habrá que hacerle pruebas, pero el gesto es del isquio y creo que tendrá una pequeña rotura, es una pena, pero una parte de todo esto», apuntó. Añadió Asier que con total seguridad «causará baja algunas semanas». No quiso Garitano quejarse de la dureza del calendario ni de la fatiga extra que producen los tiempos de prolongación larguísimos que se estilan esta temporada en el fútbol español. «Por eso son las famosas rotaciones», ironizó, «pero esto se sabía desde el inicio que iba a ser así».

Ángel: un gol cada 81 minutos





Promedio de récord. Ángel Lis Rodríguez Díaz (La Laguna, 1987) vuelve a ser garantía de gol para el CD Tenerife. En zona mixta, el delantero de Geneto volvió a evidenciar su felicidad por la decisión que tomó en verano, con su vuelta al representativo, y por haber tenido ocasión de seguir alimentando su casillero de dianas con el tanto que en Anduva valió el empate. De momento, todos sus aciertos han servido para puntuar.

A las dos goles que anotó frente al Racing de Santander suma ahora otro más, el primero de esta etapa que firma a domicilio. Desde un rol no tan protagonista como le gustaría, hace traca cada 81 minutos. «No me fijo en las veces que pueda marcar, sino en el bien colectivo y en que al Tenerife le vaya a bien. No sé si vamos a ascender, pero vamos a intentarlo y vamos a disfrutar», sugirió en voz alta, no sin antes dedicar su tanto de ayer a su mujer y sus tres hijos.