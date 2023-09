27 de septiembre de 2022. Hace un año, Álex Corredera Alardi pasaba por la clínica del doctor Pedro Guillén en su momento de ánimo más bajo desde que firmó por el CD Tenerife y debutó de blanquiazul a escala profesional. Eran días amargos, se había retrasado más de la cuenta una operación que parecía imprescindible y venía de su tarde más aciaga con el representativo.

«Lo recuerdo perfectamente. Fue después de armar una traca gordísima en Ponferrada. Pensé que me iban a matar pero trabajar en silencio y sufrir ha valido la pena», relata el protagonista, quiensalió marcado por una secuencia que el rival se cobró a precio de gol y además fue expulsado. Según cuenta, el club tenía dos opciones: «esperar a ver qué pasaba o apostar por mí». Hizo lo segundo. «Y les estoy agradecido porque después de la temporada que hice, que no fue buena, confiaron en mí y renovaron mi contrato», aduce.

Corredera, emisario del mensaje probablemente más ambicioso que sale de la caseta, asegura que el sitio natural de este Tenerife debe estar muy arriba. «Entre los dos o tres mejores», apuntó la semana pasada. Él también busca un sitio con los mediocampistas más brillantes de Segunda, lugar que se ha ganado a fuerza de exhibiciones como la del lunes, colosal. «Estoy en mi mejor momento a nivel mental, a nivel físico también y en cuanto al fútbol, lo veo todo mucho más claro y quiero seguir mejorando cosas para aportar al equipo, cada vez más».

Volviendo la vista al pasado y a estos 12 meses de absoluta transformación, del suelo al cielo, cuenta Corredera que fue crucial el día que hablaron con él para persuadirle de que se quedara. «Desde que volví [del quirófano a la competicón] hablaron conmigo para que fuese una pieza importante y ahora quiero responder poniendo todo de mi parte en el campo. El trabajo no se negocia y ya se ve que el equipo va a estar a un nivel muy alto en todos los partidos. Estamos compitiendo muy bien entre nosotros y luego en los partidos», responde.

🎩 «El Heliodoro tiene que ser así siempre: lo de ayer fue una maravilla»



✍🏼 @AlexCorredera10 pic.twitter.com/wnuMQF49FI — MANOJ DASWANI 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@mdaswani) 26 de septiembre de 2023

Por si sirviese de ejemplo a otros jugadores que pasan por situaciones como la suya, Corredera confirma que se puede pasar de la hiel al éxito. «El año pasado lo pasé muy mal, es la realidad. Pero todo ha cambiado. De hecho, creo que ganamos el lunes al mejor equipo de la categoría. Son capaces de jugar a un fútbol de muchos quilates, meten balones por dentro continuamente, triangulan bien, encuentran espacios donde parece que no los hay... Hicimos un ejercicio de sufrimiento, ajustamos cosas para minimizar los riesgos y al final incluso pudimos acabar el partido sin sufrir», relata, de vuelta al presente.

«Queremos estar arriba, no te voy a engañar. Los que llevamos aquí tiempo, los que hemos renovado, los que han llegado, el míster, los técnicos... Sabemos que hay rivales con mejores presupuestos y buenos fubolistas, pero nosotros también lo somos. Queremos estar donde nos merecemos, y creo que nos merecemos estar con los mejores. No hemos sido inferiores contra ningún rival. Contra el Sporting no tuvimos buen día, pero todas las veces hemos confirmado que queremos los tres puntos», afirma.

Y para acabar, ofrece su particular recetario para soñar. «Ambientazo, sufrimiento, buen juego, tranquilidad con balón, ocasiones, defender fuerte, proteger nuestro área, controlar el balón parado. Creo que se dieron todos los factores y se está generando algo grande. Tenerife tiene que ser así. La gente estuvo fenomenal en la grada y cuando quemaba la situación, cuando el rival apretaba, el rival tiró del carro. Fue una maravilla. Yéste es el camino a seguir. Un detalle elocuente: después de las dos derrotas que hemos sufrido, el equipo se ha repuesto, se ha puesto en pie y ha ganado a la jornada siguiente». Es el mensaje de Corredera. Palabra de futbolista grande.