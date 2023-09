Hoy, hace 30 años, los seguidores y seguidoras del CD Tenerife vieron a su equipo jugar por primera vez en una competición continental. El 15 de septiembre de 1993 es una fecha que está grabada en la historia de la entidad tinerfeña. No es para menos. El equipo dirigido por Jorge Valdano jugó ante el Auxerre francés el primer partido en la UEFA, actual Europa League. El técnico argentino llegó el 15 de abril de 1992, con el objetivo de salvar al equipo del descenso a Segunda, a falta de ocho jornadas para acabar la temporada. Lo consiguió, y el resto ya es historia. El duelo ante el cuadro francés, celebrado en el Rodríguez López ante unos 15.000 espectadores, concluyó con empate a dos, en lo que fue un partido flojo de los locales, que siempre fueron por detrás en el marcador. Pinilla de penalti y Felipe hicieron los tantos blanquiazules, en una gran noche del centrocampista Fernando Redondo. Con este empate, el equipo canario, tendría que ir a Francia a remontar una eliminatoria que por aquel entonces conservaba el valor doble de los goles marcados por el equipo que competía como visitante. «Tenemos vida. El resultado es excelente para el Auxerre pero mi confianza en los jugadores está fortalecida. Una vez más me he sentido orgulloso de ser entrenador de este grupo de deportistas», dijo Valdano al térmico del encuentro.

La alineación. Pese a que el CDTenerife se estrenaba en la competición, contaba con una de las mejores plantillas de España en ese momento. Contra el Auxerre, Agustín ocupó la portería. Por delante de él una defensa formada por Aguilera, César Gómez, Mata y Toño. En la medular, el que a día de hoy, muchos lo consideran el mejor jugador que ha vestido la elástica del CDTenerife, Fernando Redondo. Lo acompañaron en esa zona Chano, Felipe y Castillo. La dupla ofensiva estuvo compuesta por Pinilla y Latorre. También jugaron Conte y Dertycia. Paulino, en el palco. El actual presidente del CDTenerife siguió el partido en directo desde el palco, junto a otras autoridades. Fue un partido que reunió a la sociedad tinerfeña, en el estadio o en el salón de las casas de la Isla, junto a la televisión. «El resultado refleja lo acontecido sobre el terreno de juego. En la primera mitad el dominio del Auxerre fue aplastante. En la segunda parte el Tenerife se impuso con esfuerzo y corazón», declaró PaulinoRivero, que por aquel entonces era vicepresidente del Cabildo, y con la mira puesta en el partido de vuelta matizó que «la defensa del Tenerife está bastante floja». Protagonistas. Hace treinta años se jugaba otro fútbol. Dentro del campo y también fuera. Por ello, la lista de futbolistas que pasaban por los medios de comunicación una vez que el colegiado ponía punto y final al partido era mucho más numerosa que ahora. «Lo intentamos de todas las maneras», dijo Latorre. «Es muy difícil jugarle al Auxerre. Atrás presionan mucho y hacen unas marcas al hombre muy fuertes», comentó Pinilla. «Espero marcar más goles en Europa. Estoy contento, pero lo hubiese cambiado todo por otro resultado», apuntó Felipe. Mientras, el entrenado visitante, no quiso sacar pecho del resultado y mandó un mensaje de humildad a sus jugadores y afición. «Solo hemos jugado el partido de ida. Estamos contentos de recibir a un equipo como el Tenerife en Auxerre». La remontada. La defensa tenía que mejorar si el CDTenerife quería seguir vivo en una competición que por aquel entonces tenía mucho más prestigio que ahora. Y así fue. Los pupilos de Jorge Valdano desde el inicio fueron más contundentes en defensa y Felipe volvió a marcar, para hacer el cero a uno en el minuto 67. La expulsión de César Gómez en el 75 y la lesión posterior del portero Agustín, dio paso a uno de los episodios más épicos de la historia tinerfeñista. El delantero Pier tuvo que ponerse los guantes y jugar diez minutos bajo los palos, con el objetivo de conservar un resultado que daba el pase a la siguiente eliminatoria. Lo consiguió, junto a sus compañeros, que se juntaron para defenderse del asedio ofensivo del equipo local. Aquel 29 de septiembre, el CDTenerife demostró que era un equipo que jugaba muy bien al fútbol, pero también, que tenía una mentalidad capaz de todo. Fue el primer paso de lo que, con el paso del tiempo, se conoce como la época dorada del club. Noches mágicas. El duelo ante el Auxerre en el Heliodoro Rodríguez López fue el primer paso de un club que firmó partidos imborrables no solo de la memoria tinerfeñista. La propuesta de Valdano, con el paso de los partidos, cautivó al público nacional, que sintonizaba la televisión o la radio para seguir los partidos del cuadro tinerfeño. El buen juego se transformó en resultados y eso hizo que por la Isla pasaran grandes rivales. En esta primera participación en la UEFA, fueron Olympiakos y la poderosa Juventus de Turín. En la segunda etapa, en la 96/97 y con Jupp Heynckes en el banquillo, visitaron el Rodríguez López la Lazio, el Feyenoord, el Brondby y el Schalke. El último, eliminó al CDTenerife en semifinales, cuando ya esperaba en la gran final el Inter de Milán. En la actualidad está muy lejos que el representativo vuelva a aparecer en la lista de los mejores equipos del mundo y disputando partidos continentales. Quizás es por ello, que ya no solo los que vivieron estas aventuras en directo recuerden a la perfección los resultados, rivales y goleadores. No fue una etapa más, fue algo que se sintió con tal intensidad la sociedad tinerfeña, que la historia ha pasado de padres y madres a hijos. Todo comenzó hace 30 años, contra el Auxerre, y siempre es bueno refugiarse en los capítulos más emocionantes del club para mirar con optimismo hacia el futuro.