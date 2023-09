«No merecimos tanto, pero bienvenido sea»

El entrenador del CD Tenerife Asier Garitano realizó un ejercicio de objetividad ante los medios de comunicación que se dieron cita en la sala de prensa del Heliodoro Rodríguez López y lejos de sacar pecho por los tres puntos conseguidos, confesó la superioridad del Albacete. «Ellos fueron mejores en el juego y nosotros más eficaces en las áreas. Ya sabíamos que era un gran equipo, cada vez mejor y te exigen una barbaridad. Empezaron el partido mejor que nosotros. Se veía más cerca el cero a uno de ellos, pero por suerte, para nosotros, la eficacia es muy importante. Tras la jugada de Luismi y el penalti marcado hemos ajustado mejor. En la segunda parte hemos estado mejor sin balón, pero nos ha costado. Fueron mejores en el juego directo y en las segundas jugadas», afirmó el preparador vasco, que apuntó que de los cinco partidos hasta la fecha del cuadro blanquiazul, el de ayer ha sido el único en el que ha visto que el rival es superior.

La polémica.

No habla de los árbitros tras los partidos, y tampoco lo hizo en esta ocasión. Eso sí, Garitano se puso en la piel del entrenador y los jugadores del Albacete, que protestaron efusivamente por el gol anulado por una dudosa falta sobre el portero Juan Soriano. «Puedo entender que ellos se puedan quejar del gol anulado. Era el empate. Me pongo en su lugar y si a uno le ocurre algo así, cuando ya lo estás celebrando, te fastidia. Insisto que del tema de los árbitros no me pronuncio. Yo bastante tengo, con lo que tengo. Cuando un rival juega como lo ha hecho hoy el Albacete, lo normal no es ganar, pero bienvenido sea para nosotros. Nos hemos llevado un partido que igual es excesivo haberlo ganado».

Debut de Bodiger.

El jugador francés, que llegó al CD Tenerife en el último día del mercado de fichajes, sumó los primeros minutos como blanquiazul al entrar tras el descanso para ocupar la zona del centro del campo, junto a Álex Corredera. «Es normal que le cueste un poco después de un tiempo sin jugar. Teníamos la tarjeta de Sergio y no queríamos quedarnos con diez. Ha sido su primer partido, con nuevos compañeros y por todo ello, suele costar a cualquiera. Nos va a dar mucho. Cada día va a ir muchísimo mejor. Me alegra que haya jugado, es otro más para la causa», analizó Garitano, que también puso en valor el gran partido que realizó Enric Gallego. «Estuvo más acertado que otros, me alegro mucho porque es un futbolista muy importante para nosotros. La gente al final lo que valora es que lo da todo.

El Heliodoro.

El entrenador agradeció a los aficionados y aficionadas que se dieron cita ayer en el recinto de la calle de San Sebastián. Otra gran entrada y un gran ambiente, que tanto Garitano como los jugadores quieren mantener en el tiempo. «Es una pasada y espero que estén contentos. No hemos tenido un buen día, pero aun así están con nosotros. Para molestar a los grandes, nosotros con nuestra gente podemos estar ahí. Igual no han visto al mejor Tenerife pero el equipo, que ha sufrido, lo ha dado todo. Los tres puntos nos hace irnos con una sonrisa», concluyó un entrenador, Asier, que firma un inicio notable, con doce puntos sobre quince y que hasta en días como los de ayer, cuando el plan de partido no se cumple sobre el terreno de juego, la fortuna le sonríe. Tras un mes y poco de competición, se puede decir que Garitano ha caído de pie en la Isla.