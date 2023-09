El viaje más largo de la temporada

«No vamos a poner excusas por los viajes, ni ahora ni en otros partidos. No es cómodo..., pero el fútbol no lo es». Así de contundente contestó en la rueda de prensa previa al partido el entrenador blanquiazul Asier Garitano, cuestionado por la larga distancia del desplazamiento que tuvo que hacer el equipo y cuerpo técnico hasta Andorra. El viaje, el más largo y el que más desgaste físico en los jugadores puede suponer de toda la temporada, tuvo dos etapas que se completaron ayer.

La primera de ellas desde el aeropuerto Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna hasta Barcelona, El Prat. Un vuelo que tuvo tres horas y media de duración y que aterrizó sobre las 17:00 en suelo catalán. A partir de ahí, los blanquiazules siguieron el camino en guagua con destino a Andorra, en lo que es un trayecto de aproximadamente de dos horas y media. En total, sobre las seis horas hasta llegar al hotel donde se alojó la plantilla que intentará volver a la Isla con tres puntos más para seguir en la zona alta de la clasificación.

Bodiger, el gran ausente

El último fichaje del CD Tenerife, lo anunció el club en el tramo final del viernes, último día del mercado de fichajes, no ha conocido en persona aún a sus compañeros. Su nombre fue objeto de debate entre los aficionados tinerfeñistas que se desplazaron hasta Andorra y todas las opiniones fueron en clave positiva. Sus compañeros le esperan en El Mundialito, para el primer entrenamiento tras el partido en el Principado, programado salvo que el club cambie la agenda, para el miércoles. Se le podrá ver entonces con el escudo del CD Tenerife en el pecho y escuchar sus primeras palabras como jugador tinerfeñista. Para esa sesión también está programado que Aitor Sanz se sume al grupo.

Escenario gélido

El Andorra ha avanzado deportivamente muy rápido, pero cuenta con poca masa social y un estadio que no destaca en la categoría por su capacidad ni por su arquitectura. Los futbolistas del CD Tenerife se encontraron a su llegada con una temperatura de 16 grados centígrados. Mejor visitar el Principado en el arranque del calendario que en noviembre o diciembre. Lo que enfriará el duelo será el poco ambiente futbolístico que rodea la cita.

El Estadio Nacional es el segundo con menor aforo de Segunda, tan solo tiene menos asientos en el graderío el de la SD Amorebieta, que juega en la ciudad deportiva del Athletic Club, en un campo de Lezama con 3.250 butacas. El del Andorra lo supera por poco, 3.306. El único partido de esta temporada que ha disputado el equipo entrenado por Eder Sarabia como local, ante el Cartagena (3-2), en la segunda jornada de la Liga, reunió a 2.520. Está claro que ampliar el aforo no es una necesidad para el club y que el equipo canario no se encontrará con un ambiente hostil, porque la afición no es numerosa ni tampoco destaca entre las más calientes de la categoría.