Asier: «Necesitamos corregir cosas y dar una mejor versión»

Asier Garitano, entrenador del CD Tenerife, garantiza que el equipo blanquiazul ofrecerá un mejor nivel el día del arranque liguero y extrae muchas conclusiones de estos partidos, sobre todo el de ayer, porque «era el primer amistoso ante un rival» de la misma categoría que el representativo.

«Se trataba de ver la fortaleza que tiene la gente. En situaciones de duelo se les ha visto un punto más; luego puedes jugar mejor o peor, pero hemos comprobado dónde estamos y en qué tenemos que mejorar», aseveró el profesional blanquiazul, quien puso el acento en la necesidad de progresar. «Es positivo jugar con este perfil de rivales porque tenemos dos semanas por delante y el equipo, creo, va a estar cada vez mejor», sugirió.

«A día de hoy, en pretemporada el resultado seguramente sea el cuarto, quinto o sexto objetivo. A todos nos gustaría tener mejores números que peores; pero no es algo que nos vuelva locos. Sí que a balón parado es la primera vez que hemos sufrido porque nos han rematado dos veces e insisto en las disputas, también ejecutar bien la presión porque se ha visto teníamos una velocidad menos respecto a ellos», reconoció.

«Tenemos que corregir y mejorar para intentar estar con los mejores. Necesitamos dar una mejor versión», demandó el ex de Leganés y Real Sociedad, quien puso nombres propios cuando se le preguntó por las sensaciones que emitió el equipo. «Gente como Elady, Dauda... Lo hemos visto, Mo ha sufrido. Necesitan minutos, competir y darse cuenta de lo que viene. Pero estamos todos a 15 días del inicio liguero con la sensación de que en la jornada del debut vamos a estar bien. Lo que sí esperamos es no tener más inconvenientes en cuanto a lesiones y que la gente que va justa vaya cogiendo su mejor nivel», precisó.

Sus elogios más elocuentes fueron para el debutante Luismi Cruz. «Ha estado un poco mejor de lo que yo esperaba», sintetizó. De paso, aprovechó para incidir en la urgencia de minimizar equivocaciones propias. Los errores no forzados, que ya ante el Alavés causaron un problema de marca mayor y propiciaron el único tanto de la contienda.

«En duelos, carreras y disputas sí han sido más fuertes que nosotros. Pero lo que es el fútbol, y más en esta categoría, que el gol ha venido otra vez en un error nuestro y nos tenemos que dar cuenta de que no se puede regalar. Regalos, entre cero y nada, pero mejor que pasen ahora», cerró.

Durante su alocución tras el partido, se le preguntó a Asier por el retraso en la incorporación de Kike Salas, que está acordada con el Sevilla. «Es una faena», subrayó. Pero sí explicitó su deseo de que venga él u otro, «porque ya se ha visto que en esta categoría es importante ganar duelos atrás». Donde no tiene dudas Garitano es en la portería, demarcación sensible. Después de una semana en la que se ha hablado mucho de Juan Soriano, disipó dudas y remarcó que no espera ningún movimiento de salida del arquero sevillano.