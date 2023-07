Luismi, el ‘pasajero’ número 28

Luismi Cruz será el séptimo. Asier Garitano, técnico del CD Tenerife, ya cuenta con que el talentoso atacante gaditano se una a la concentración blanquiazul en cuestión de horas, entre hoy y mañana, pues «ya solo falta por resolver el papeleo», apuntan fuentes del representativo. La negociación quedó cerrada el pasado sábado con el viaje del consejero Juan Guerrero hasta Sevilla, ciudad en la que suscribió un complejo acuerdo para la cesión con opción de compra –no obligatoria– por el jugador del Puerto de Santa María, de 22 años, que no entraba en los planes de su equipo y jugó a préstamo el curso pasado en las filas del Barça B.

La negociación salió como el Tenerife quería, sin una compra tan cara como la que se había fijado al club culé el año pasado (tres millones) y sin la obligación de asumir el pago en caso de ascenso a Primera División. Éste último epígrafe era casi esencial para el representativo, que no quería hipotecar un eventual proyecto en la máxima categoría con más compromisos adquiridos de antemano, como sí se hizo con la Real Sociedad por Roberto López (1,5 millones) y muy probablemente se haga también en la operación Kike Salas, que sigue abierta.

Luismi era una de las muchas opciones que la comisión deportiva blanquiazul había puesto sobre la mesa para apuntalar el ataque y desde el principio fue una de las dos favoritas. La otra también habría llegado desde Sevilla, pero el Real Betis no suelta a Juan Cruz, que de momento cuenta para Pellegrini. No así Luismi (también de apellido Cruz) para José Luis Mendilibar, quien no le incluyó siquiera en la larga lista de jugadores ques iniciaron la pretemporada a sus órdenes.

El Deportivo negocia el fichaje de José Ángel Jurado y el Fuenlabrada será el destino de Javi Díaz

El gaditano estaba alistado con el filial a la espera de resolver su futuro y en el Tenerife confían en que su incorporación se pueda producir a la estadía en El Albir antes del amistoso de mañana contra el Alavés, aunque evidentemente sería precipitado verle en acción tan pronto con sus nuevos colores. Su incorporación se une a las seis ya cerradas por los blanquiazules: Ángel, Roberto, Fer Medrano, Tomeu Nadal, José Amo y Álvaro Romero, éste último ausente en la concentración porque se ha quedado en la Isla para avanzar en la recuperación de su grave lesión de rodilla. El club desplazó 27 futbolistas hasta El Albir –descartó a última hora a Ethyan– pero se ocupó de dejar vacante la plaza número 28 justamente por si se daba la operación Luismi, que ya está cerrada.

Salvo sorpresas de última hora, la contratación por un año de Cruz cierra definitivamente el ataque, donde ya no se espera la salida de Mo Dauda, quien ha remarcado a la propiedad su deseo de quedarse y ofrecer un mejor nivel del que dio durante el curso anterior. Las buenas relaciones entre Tenerife y Sevilla, que ya permitieron traer a Kike Salas en el anterior mercado de invierno, han sido claves para desbloquear la operación. El cuadro hispalense tenía overbooking en nómina y, tras aligerar carga salarial con la salida de Carmona al Getafe, ha cerrado la operación Luismi con una opción de recomprarlo en años futuros por cinco millones de euros. En cambio, para comprarlo en junio de 2024, el Tenerife tan solo habría de desembolsar 1,5. En cuanto a Salas, ya no jugó el último amistoso que disputó el Sevilla de Mendilibar y su futuro parece estar en el proyecto de Asier, quien personalmente se ha ocupado de llamarle para garantizarle un papel protagonista. El acuerdo con sus agentes es ya una realidad.

Salidas

El club avanza también en el episodio de desvinculaciones. El Deportivo de La Coruña, de Primera RFEF, le ha hecho saber que no puede sufragar al 100% los elevados emolumentos del descartado José Ángel Jurado, que no entra en los planes de Asier Garitano, como tampoco Larrea. La diferencia sustancial entre ambos casos es que el cartagenero ya ha elegido destino y quiere ir al club de Riazor, así que es probable que el Tenerife ponga de su parte para alcanzar un satisfactorio acuerdo de salida, que podría anunciarse hoy si avanzan las negociaciones.

También muy cerca de cerrarse está la salida a préstamo del portero Javi Díaz, sin hueco en la concentración de El Albir y que irá al Fuenlabrada. El club azulón busca estabilidad en su portería. Hace un par de temporadas firmó a Dani Hernández, pero duró poco.