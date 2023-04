El Tenerife, con el campamento base a la vista

Al Tenerife se le presenta la primera oportunidad de llegar a los 50 puntos, cifra que, por estadística, garantiza la continuidad en Segunda. Hace unos meses, los cálculos eran otros. Pasaban por mantener viva la esperanza de que el equipo se clasificara, por segunda temporada consecutiva, para las eliminatorias de ascenso. Ahora, la prioridad consiste en disipar el menor riesgo que pueda existir con la permanencia. Y no es que la amenaza sea angustiosa, pero en el club quieren llegar cuanto antes al campamento base. Por si acaso, por si, principalmente, el Málaga, que es decimonoveno, continúa encareciendo la salvación a golpe de victorias.

A falta de cinco jornadas para el cierre del calendario regular, el Tenerife y su rival, el Leganés –tiene un punto menos en la tabla–, comparten el objetivo secundario de vivir un final de temporada tranquilo, alejado del que también tuvieron en común al principio, el de competir por subir a Primera.

De los dos, el que más cerca ha estado de ese incentivo es el equipo madrileño. De hecho, comenzó la segunda vuelta a solo dos puntos del sexto, cuando el Tenerife estaba a nueve de ese puesto. Pero la escuadra entrenada en ese entonces por Imanol Idiákez se fue atascando y cayó en picado. Después de ocho jornadas sin vencer –cinco derrotas seguidas–, el guipuzcoano fue relevado por el preparador del filial, Carlos Martínez, que cortó la pésima racha con los triunfos ante la Ponferradina y el Villarreal B y evitó que el Leganés terminara por autodestruirse. Los de Butarque tratarán de ganar por primera vez en el Heliodoro después de ese pleno de seis puntos y de una digna derrota en Vitoria.

El Tenerife también mereció más en la fecha anterior. Sumó un punto en El Alcoraz, el lunes, siendo superior al Huesca. La falta de acierto en ataque fue la principal pega en una actuación en la que los blanquiazules demostraron que no se han desconectado de la competición. Ahora regresan a un Rodríguez López en el que solo han perdido ante Zaragoza, Oviedo y Eibar. Sus resultados en casa sí están a la altura de un aspirante al ascenso. Los números indican que el equipo de Ramis es el sexto mejor local. El precedente más cercano lo dice todo:4-0 al Ibiza.

En esa goleada y también en la visita a Huesca, el técnico optó por los mismos titulares, elección que podría tener continuidad en el partido contra el Leganés, ya que el Tenerife no tiene bajas por sanción ni, en principio, nuevas por lesión –siguen sin estar disponibles Shashoua y Durmisi–. Lo que sí hay es alguna que otra duda, tal como desveló el técnico; jugadores que trabajaron esta semana condicionados por molestias y que se podrían quedar fuera de una convocatoria que no se conocerá hasta una hora antes del encuentro. En esa lista habrá una novedad segura, el regreso de Elady. El jienense lleva sin jugar desde su presencia en el once del derbi (4-1). Las cinco siguientes citas se las perdió por una rotura muscular.

El Leganés, que tampoco confirmó su convocatoria, preparó el partido sin el lesionado Juan Muñoz y con Undabarrena, Arnaiz y Raba en manos de los fisioterapeutas por unas molestias físicas.