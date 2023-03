Mientras sobre el césped el equipo reacciona, en la enfermería siguen las malas noticias. En el CD Tenerife cunde el pesimismo por Elady Zorrilla, futbolista crucial durante el curso pasado y que durante esta temporada ha concatenado un infortunio con otro. El más reciente, la lesión que le obligó a apartarse del juego en el transcurso de la primera mitad del derbi contra la UD Las Palmas.

El propio Luis Miguel Ramis fue el primero en hacer saltar las alarmas y apuntar a una posible rotura muscular. Ayer, desde el club confirmaban que los primeros exámenes médicos vaticinan un tiempo de baja «que podría irse a mes y medio», de modo que Zorrilla faltaría con total seguridad a los próximos seis envites ligueros: contra Deportivo Alavés, Villarreal B, Lugo, Ibiza, Huesca y Leganés.

Un nuevo parte médico se publicará hoy, una vez se realice Elady las pruebas correspondientes, si bien sus sensaciones no son nada halagüeñas. Ramis también espera noticias sobre Sergio González, la otra gran novedad en la composición del once del derbi; y que acusa «una contractura de gemelos y cuádriceps de pierna y muslo izquierdo». No aparece en el parte médico José León, quien también acabó el encuentro con severas molestias.

Las lesiones se han cebado sobremanera con el grupo blanquiazul desde que comenzó este curso liguero, e incluso antes. No es habitual que un equipo profesional tenga que enfrentarse durante un mismo curso a cuatro intervenciones quirúrgicas: dos de Samuel Shashoua, otra de Álex Corredera y la de Riza Durmisi, éste último incorporado en el mercado invernal.

Ante las adversidades, está optando Ramis por tirar de cantera. El sábado tuvieron protagonismo David o Teto; y además fue noticia la presencia en la definitiva lista de convocados del palmero Airam Guzmán, Cacho, que se estrenó en una citación liguera justamente el día del gran derbi canario.

«Saliendo así, nadie nos supera»

«Saliendo así, no hay equipo ni rival que pueda con nosotros». Las manifestaciones son de Waldo Rubio, uno de los grandes nombres propios del clásico canario del sábado. Suyo fue el tercer gol, el que llegó antes del intermedio y el que hizo sobrevolar el Heliodoro la amenaza (para Las Palmas) de una estruendosa goleada.«La UD tiene buenos jugadores pero les hicimos un plan de partido perfecto, yendo a presionar arriba hasta que empezaron a hacer un juego que no era el suyo», describió el ex del Valladolid, quien puso el acento en la importancia del 1-0. Y en la ambición local. «Ya en el primer minuto Enric ha metido un golazo que nos dio aliento para seguir a otro, a por otro, y a por otro más», enumeró.«Sabemos lo que es y lo que significa este partido para la gente de Tenerife y para nuestra afición, así que no podemos estar más contentos», adujo en declaraciones emitidas ayer por los medios oficiales del conjunto blanquiazul.