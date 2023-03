Luis Miguel Ramis, entrenador del CD Tenerife, dio anoche por buena la igualada porque sirve «para cortar» una mala racha de dos derrotas consecutivas y, de paso, devuelve al representativo a la feliz costumbre de las porterías a cero. El técnico tarraconense subrayó que «habría sido injusto para los dos equipos no sumar nada» en un duelo parejo, sin demasiadas ocasiones claras y que puso de manifiesto, otra vez más, los severos problemas del cuadro isleño para llegar al gol.

«No ha habido excesivas oportunidades, pero las suficientes para los dos para ganar el partido. Y el empate es justo», reivindicó el jefe del banquillo blanquiazul, quien enumeró un par de situaciones en las que el Tenerife pudo adelantarse en el marcador, pero no lo hizo. «Carecemos de lo que carecemos, pero los dos equipos nos hemos respetado mucho y trabajado bien», adujo.

No aclaró Ramis a qué déficit se refería, pero puso en valor el trabajo colectivo y el esfuerzo. «Los dos merecimos sumar algo por la energía. No nos vamos satisfechos porque hemos generado situaciones para el gol, aunque menos que otras veces, y además no acertamos», admitió. «Tenemos que seguir insistiendo y trabajando», respondió cuando se le preguntó por el escaso caudal anotador en los últimos partidos. De hecho, los goles más recientes del Tenerife han sido de penalti.

«Nos ha costado interpretar el partido que teníamos pensado trabajar. Emocionalmente nos hemos precipitado y sus llegadas han venido muchas veces por errores nuestros», indicó el técnico, quien cree que su equipo «está en uno de esos momentos» donde el gol se ve lejos. «Lo importante era romper esa tendencia» afirmó tras encajar dos derrotas dolorosas contra Sporting y Eibar, que han alejado definitivamente a los suyos de la pugna por los puestos de privilegio. «Tenemos los puntos que tenemos y tenemos la ilusión de seguir siendo un equipo competitivo», fue otro de sus mensajes.

Descartó Ramis que vayan a dejarse ir. Confiado en que su plantel va a encontrar motivaciones para llegar con fuerzas al final del campeonato, recordó que «el fútbol no te da respiro y la actitud del equipo está siendo buena, con un alto sentido de la responsabilidad y de la competición». «No estoy nada preocupado, veo al equipo fuerte. Pero a estas alturas y con las jornadas que tenemos detrás, es normal no querer perder puntos ni llegar a situaciones que nos habrían hecho mucho daño», explicitó en relación a las cautelas de los minutos finales para proteger la igualada.

Dicho todo lo cual, sí se permitió el entrenador pensar en el partido especialísimo que viene, contra la UD Las Palmas. «Siempre intentamos darle algo a la afición y sabemos bien de lo que somos capaces. Ahora tenemos tiempo para descansar y luego para trabajar bien el partido», aseveró el preparador catalán, quien prevé «un respaldo al 200%» por parte de la feligresía del Heliodoro.

«Vamos a responder porque es nuestra obligación y nuestra responsabilidad», finalizó. Antes, anticipó que muy probablemente contará en el clásico con la baja de Samuel Shashoua, porque «no es tan fácil ir y volver de Estados Unidos», sugirió. Sí dejó la puerta entreabierta a recuperar a Kike Salas, entre algodones por una fuerte contusión; y en la lista de ausentes para el 18-M apuntó a Dauda y obviamente a Durmisi.