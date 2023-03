Aday causa malestar e irritación

Seguramente sin quererlo, Aday Benítez encendió el pasado jueves un fuego que entró directamente en el vestuario del CD Tenerife. Ayer los cinco sentidos estaban puestos en el partido contra el Real Oviedo, pero en las horas previas al duelo sí se habló –y mucho– de lo ocurrido años atrás en ese funesto partido contra el Sporting de Gijón que parecía enterrado en el tiempo. Y que el exblanquiazul reabrió con sus sorprendentes declaraciones.

En su día se había regado un sinfín de especulaciones desde fuera por lo ocurrido en el duelo de El Molinón, que el representativo perdió –sin jugarse nada– con estrépito y goles muy feos. Pero el caso es que Aday se atrevió a cuestionar el partido desde dentro, pues él era parte de aquel equipo y sus sospechas adquirieron de inmediato una repercusión que no tuvieron las planteadas desde los medios, las redes o cualquier afición rival.

Ayer, el profesional catalán quiso puntualizar sus declaraciones, si bien se reafirmó en que «pasaron cosas raras» en el partido disputado por los blanquiazules en Gijón. Benítez negó que le hayan llamado desde el equipo insular, ni tampoco ninguno de los futbolistas que fueron partícipes del encuentro. «Pero sí imagino que habrán dicho: vaya bocas», señaló.

«¿Cómo pensar mal de un excompañero cuando me llevo bien con todos y además tengo familia en Tenerife?», se preguntó en voz alta. «No dudo de ninguno. Esto es que salió en la tele: partido investigado. Los goles fueron un poco raros, ¿o me van a decir que no? Lo único que he dicho es que tuve una sensación que... Iban a jugar los que no estaban jugando, luego lo hicieron los titulares, sale esto en televisión y uno piensa: hostia puta. ¿No habrá sido que...? Pero si esto pasó, yo no estuve, yo no participé en ningún sitio. Uno es humano y piensa, pero no voy a señalar a ningún jugador ni a nada. Esto pasó en la última jornada, pasó esto y lo he contado en una tertulia», aseveró sobre su participación del jueves en un programa de radio en streaming.

«Les tengo un aprecio grande y si en algún momento les he molestado, lo siento porque de verdad les aprecio como compañeros de ese año», quiso añadir Benítez. Desde el Tenerife han optado por el silencio. No se prevé ninguna comunicación oficial al respecto y fuentes del vestuario creen que será el tiempo el que sane la irritación y malestar que causó el testimonio de Benítez.

Ayer no se le preguntó por este asunto a Álvaro Cervera, técnico del Real Oviedo y que era entrenador del Tenerife cuando se produjo aquella derrota en Gijón que duele por partida doble. Primero, por el resultado e imagen que dejó el equipo; y segundo, por las especulaciones, que aún siguen.