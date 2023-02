Garrido: «Si existió un fallo en el VAR, alguien debe asumirlo»

El máximo accionista del CD Tenerife, José Miguel Garrido, justificó ayer la decisión adoptada por el representativo –en la figura de su presidente, Paulino Rivero– y la pública solicitud de explicaciones a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por lo acontecido el pasado viernes en el partido de Granada, donde se invalidó un tanto anotado por Elady Zorrilla sin que hubiese imágenes del VAR que pudiesen revertir la determinación adoptada por el asistente de Rubén Ávalos. Así se lo explicó el árbitro a algunos componentes del plantel insular, entre ellos al propio autor del gol y también a José Ángel Jurado.

Quiso Garrido matizar que el comunicado y las medidas adoptadas por la entidad insular no son contra el colectivo arbitral y tampoco contra los colegiados del Granada-Tenerife, sino contra el errático funcionamiento del sistema. «Efectivamente el club emite un comunicado al día siguiente del partido y se dirige a las entidades que corresponde. Pero no estamos juzgando la decisión arbitral ni la actuación del equipo arbitral, tampoco de los colegiados que estaban en la sala de videoarbitraje», puntualizó.

Sin vuelta atrás

«La acción está juzgada y pitada; y la apreciación puede ser correcta o no serlo. El problema tiene que ver con que hay un sistema instalado para ayudar a tomar decisiones en situaciones dudosas; y la reclamación que hacemos es porque, sorprendentemente, esa cámara que debe tomar la línea no funciona. Hemos pedido una aclaración sobre el sistema en sí, ¿por qué no ha funcionado?», se preguntó en voz alta.

El inversor madrileño se declaró «un ferviente creyente del VAR porque soluciona problemas que antes no tenían remedio». No obstante, reseñó que «cuando el sistema no funciona, es muy conveniente que aclaren por qué». En este sentido, recordó que «en Inglaterra, por ejemplo, el jefe de los árbitros ha llamado al Arsenal a pedir excusas» y razonó que «eso da credibilidad al sistema». «Si no, siempre nos puede quedar la duda», sugirió. Para Garrido, «llega un punto que el sistema resulta increíble, o necesita ser explicado», así que han pedido aclaraciones y esperan respuestas. Concretamente, lo que el Tenerife solicita es tener acceso a las conversaciones entre el árbitro principal y la sala VOR, así como a las imágenes –si existieran– en las que se apoyaron para no validar el 1-1.

Ironizó Garrido al subrayar que «casualidad, diez minutos más tarde la cámara volvió a funcionar». «Es bueno que se explique, es bueno para todos», sentenció, aún sin réplica por parte de los organismos competitivos al respecto. «Lo que esperamos es una respuesta, no ya solo por nosotros. Solicitarla, el club la ha solicitado. Lo hacemos por la credibilidad del sistema y el correcto funcionamiento del mismo. Cuando se comete un error, alguien lo debe asumir», indicó. También fue muy crítico con que esto ocurra en un estadio que recientemente acogía partidos de Primera División. «Parece bastante poco creíble que en un campo como Los Cármenes, que tiene un sistema instalado para ayudar al árbitro con ocho cámaras, una de ellas no funcione en un momento crítico. Aquí nos jugamos todos mucho», concluyó.

«Lamentablemente en aquel momento esa cámara no funcionó o las imágenes se vinieron abajo. Eso no puede volver a ocurrir. Alguien debe analizarlo desde el punto de vista técnico por el bien del Tenerife y de la competición. Porque las explicaciones ayuda: no debe haber ningún problema en asumir que ha habido un fallo, pero supongo que habrá una explicación.

«Lo juzgado está juzgado, pero sobre todo tenemos el afán de que esto no vuelva a reproducirse. Ahora bien, el comunicado del club no critica la actuación arbitral, sí el fallo del funcionamiento del sistema», resumió. Antes, Garrido dijo estar «muy satisfecho» con la imagen ofrecida por los blanquiazules en el Nuevo Los Cármenes, un feudo donde nadie ha ganado en lo que va de temporada. «Creo que fuimos superiores al Granada en casi todos los aspectos del juego, salvo en las áreas. Yo quedé muy conforme con el desempeño del equipo», dijo.

Mejoría colectiva

Según apostilló el empresario, se están cumpliendo las previsiones de la propiedad y el consejo de administración del club, que estaban «convencidos» de que se vería un mejor nivel colectivo en cuanto el entrenador tuviese a su disposición a todos sus efectivos. De ahí que en ningún momento dudaran de Ramis ni se plantearan su destitución, tampoco cuando los resultados eran muy preocupantes y sepultaron al representativo en la parte baja de la clasificación. «Ya ha manifestado el míster que llevamos semanas notando un alto nivel competitivo, ahora con la recuperación de los lesionados y pudieno contar con la plantilla completa. Con los refuerzos, además, la competencia se incrementa», cerró el inversor.