El Tenerife exige las imágenes y las conversaciones del VAR en el gol anulado a Elady Zorrilla en Los Cármenes

El CD Tenerife no se ha quedado cruzado de brazos después de la desconcertante anulación del gol que marcó Elady Zorrilla el viernes en Los Cármenes, con el resultado parcial de 1-0 a favor del Granada (2-0 al final) y por un supuesto fuera de juego de otro futbolista del equipo blanquiazul.

En declaraciones ofrecidas por los canales del Tenerife, el presidente Paulino Rivero anuncia que la entidad deportiva ha decidido presentar un escrito a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) con el fin de pedir las imágenes de la citada jugada que analizaron los encargados del videoarbitraje, así como el contenido de las conversaciones entre el colegiado de la sala VAR y el de campo, es decir, entre Iñaki Vicandi Garrido y Rubén Ávalos Barrera.

«Hemos presentado un escrito ante la RFEF exigiendo que nos entreguen las imágenes del VAR del gol anulado a Elady», comienza Rivero. «Las circunstancias del juego llevan, muchas veces, a tomar decisiones difíciles, pero en esta ocasión, después de 6 minutos de revisión, el árbitro le comentó tanto a José Ángel (Jurado) como a Elady que no podía dar el gol porque el VARno le había facilitado unas imágenes claras», expone el dirigente blanquiazul considerando «inadmisible e intolerable» lo sucedido en ese momento de la segunda parte. «Por eso exigimos que nos entreguen las imágenes de esa fase, así como la conversación que se produjo entre el árbitro y el VAR. Con esa grabación podremos valorar otro tipo de acciones», añade dejando abierta la puerta a otras medidas.

«Nunca se ha producido una situación de esta naturaleza», lamenta Rivero. «Se puede estar de acuerdo o en desacuerdo con las interpretaciones que se hacen en el VAR, especialmente en los fueras de juego, cuando se tiran las líneas por milímetros, pero lo que nunca habíamos visto en partidos de Primera o Segunda es que en un lance del juego como el de Granada, no se haya concedido un gol, que podía ser dudoso para el árbitro, porque el VAR no podía facilitar ninguna imagen en la que se observase que había algún jugador en fuera de juego. Esto no es admisible y, por lo tanto, en aras de la transparencia, exigimos que nos entreguen esas imágenes»,

El presidente advirtió de que el inconveniente no pudo estar en el número de cámaras instaladas en Los Cármenes, ya que se utilizaron ocho. «Se vio en jugadas posteriores que sí era posible coger todos los ángulos», señaló.

Paulino afirma que el Tenerife se ha visto perjudicado por «una cadena de errores» arbitrales que parte de otras jornadas. «Ya vivimos una situación muy especial en Málaga, absurda, disparatada, una posición clarísima de fuera de juego de Fran Sol que se dio por buena (antes del gol de Rubén Castro para el 1-1). También sufrimos una interpretación en contra que nos hizo perder dos puntos en Santander (gol anulado a Enric Gallego y 1-1 al final). Y en Granada hubo otra en la acción previa al primer penalti, porque vino precedida de un claro fuera de juego de Callejón», repasa el presidente.

Amodo de conclusión, Rivero insiste en que «sería muy importante, en aras de la transparencia, clarificar qué pasó en esos 6 minutos de interrupción del partido en Granada, en los que el árbitro le comentó a Elady y a José Ángel que no podía entrar a valorar si el gol era válido o no porque el VAR no le había suministrado la información correcta».