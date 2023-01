Ramis lamenta la falta de acierto en ataque del CD Tenerife contra la Ponferradina

El entrenador del CD Tenerife Luis Miguel Ramis lamentó en sala de prensa el poco de acierto de sus jugadores con balón en campo rival, algo que cree que fue clave para no conseguir la victoria frente la SD Ponferradina. «No hemos concedido nada pero es verdad que cuando llegamos a los últimos veinte metros nos cuesta ser efectivos. Waldo es un jugador más vertical, Dauda, Shashoua e Iván Romero también. Tenemos que estar más vivos en las segundas jugadas, tenemos que trabajarlo. Nos ha faltado acertar. Hemos sido los dos equipos firmes defensivamente y ha habido una diferencia clara en ocasiones de gol. De haber acertado, el encuentro hubiera cambiado y hubiéramos tenido más espacios para progresar. La Ponferradina se refugió cada vez más. Cuando no aciertas en un día así te vas con el empate», analizó, y recalcó que «nos ha faltado encontrar pases más precisos que nos diera posesiones en campo rival para generar superioridades. Muchas veces buscamos pases largos pero fuimos imprecisos y nos costaba mucho llegar a campo rival para que Elady, Iván y Samu tuvieran la posesión del balón».

Cuestionado por la zona de descenso, al acabar el partido a dos puntos, Ramis puso en valor la profesionalidad de sus jugadores para afrontar esta situación. «Sé que el equipo está reaccionando, pelea y compite. Estamos dentro de los partidos siempre, cerca de ganarlos y tenemos que insistir para que finalmente suceda. No podemos equivocarnos, cada partido debemos jugarlo como si fuese una final para salir de un sitio que no creo que nos merezcamos», dijo

En el capítulo de nombres propios, el técnico catalán analizó la actuación de Shashoua, que firmó su primera titularidad esta temporada. «Se ha dosificado durante el partido, y eso no está mal. Él tiene que tener variedad en su juego, no todo tiene que ser irse de tres jugadores siempre. Para eso tiene que tener piernas. Ha aguantado bastante bien, se ha movido, ha querido el balón y me parece que ha hecho un partido bueno dentro de estado en el que está, que es en progresión». Otro de los futbolistas que están de vuelta tras un largo periodo lesionado es Corredera, que entró tras el descanso. «Ya en la segunda mitad en campo rival el maneja bien esas situaciones. Ha hecho buenos minutos aunque se le ve falto de continuidad para repetir esfuerzos, que antes sí los hacía. Vamos a ver si entre todos damos ese puntito importante y definitorio que muchas veces te separa de la victoria», afirmó Ramis, al mismo tiempo que confirmó que Teto, que no entró en la convocatoria por problemas físicos, está en condiciones de comenzar la semana de entrenamientos y estar disponible para la próxima cita, ante el Cartagena.

«Agradezco a la gente que ha venido hoy. El ambiente es espectacular. Nos da mucha energía y ojalá que se pueda repetir cada vez que juguemos en casa. No estamos ni por encima ni por debajo de nadie como demostramos. Tenemos capacidad para competir y el empujón de los aficionados nos viene muy bien», concluyó el técnico tinerfeñista, que desde hoy ya prepara lo que será una doble salida, ante el Cartagena y el Racing, el segundo, rival directo en la zona baja de la clasificación.