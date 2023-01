Kirian confirma su regreso

La película del alma en alta definición. Gol al cáncer y un rostro para la fe eterna. Kirian Rodríguez Concepción (Candelaria, Tenerife, 26 años) confirmó, en rueda de prensa sorpresa que recupera su licencia profesional como alta invernal en la UD Las Palmas. Supera un linfoma de Hodgkin y lucha de forma encorajinada por alcanzar su pulso 101 de amarillo. Las ovaciones del Gran Canaria en el minuto 20, el mimo del plantel y directivos, así como el sacrificio radiado de un futbolista de una pasta especial escenifican el final perfecto.

Respaldado por el plantel de la UD Las Palmas, los capitanes Jonathan Viera, Fabio González, Nuke Mfulu y Benito Ramírez, el presidente Miguel Ángel Ramírez, varios directivos más y todo el cuerpo técnico, encabezado por Xavi García Pimienta, el tinerfeño dejó muestras de su emoción. Una historia de superación de cinco meses, que se inició el 2 de agosto al comparecer en Barranco Seco, para comunicar que tenía cáncer. Son 163 días en el corazón de Kirian. «Tendrán el mejor mercado de invierno porque voy a volver», pronosticó con acierto. El día que el talentoso centrocampista e interior (100 partidos de amarillo, siete goles) anunció el inicio de su combate contra el monstruo. Un ejemplo vital que conmocionó al fútbol nacional e incluso a la afición del CD Tenerife. Se llevó la ovación del Heliodoro y de todas las bomboneras de Segunda.

Sale victorioso y ahora quiere más. Busca un ascenso para jugar en Primera de amarillo. «Ya les dije que no quería mensajitos de pena ni nada de eso... En primer lugar, agradecer a todo el mundo, a los servicios médicos, de forma especial, cómo me han tratado y el hecho de estar siempre cerca de mí. A todos mis compañeros, jamás me abandonaron. De forma efusiva, a mi familia por supuesto. Sobran las palabras; gracias a todo el mundo», dijo al borde del llanto.

Regreso progresivo desde agosto en medio de sesiones de quimio. Referente de superación, ya es un ejemplo de la lucha contra el cáncer. «Los médicos han decidido darme el alta, pone vuelta a la vida laboral-social. Espero que me dejen salir un poquito más de mi casa», dijo. Recupera su licencia profesional [dorsal 20], ya que Joel del Pino, que tenía el citado número, sale cedido a la Real Balompédica Linense.

«Esta gente va en moto»

«Tal como habíamos acordado con la entidad, me devuelven la ficha federativa. Solo quiero volver a la normalidad con mis compañeros. Estoy centrado en regresar a la vida que tenía». En el tramo final de su exposición, eludió marcarse fecha de vuelta. «Confío en llevar un proceso de adaptación lo más saludable posible y ponerme en forma. Esta gente va en moto. No sé que han comido en este tiempo», bromeó. Las primeras estimaciones indican que estará listo para finales de febrero. El 19 de marzo la UD visitará el Heliodoro. «Lucharé para estar lo antes posible, con el fin de aportar dentro y fuera. Nada más, con esto nos quedamos», expuso. Así puso el punto y final a su comparecencia.