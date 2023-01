La Rosaleda, territorio prohibido

El reto es doble este sábado en la capital de la Costa del Sol. Por un lado buscará el Tenerife resarcirse en Málaga del mal sabor de boca que le dejó el final de 2022, con dos empates consecutivos (Villarreal B y Andorra) y el descalabro copero en Pasarón (contra el Pontevedra); y por el otro, desbloquear La Rosaleda, un estadio tradicionalmente hostil y de malos resultados para el representativo. De hecho, es el feudo del Paseo de Martiricos uno de los que más años lleva vetado para los blanquiazules, que solo vencieron en este estadio una vez al primer equipo del Málaga. Y fue en 1987.

Era 4 de octubre y el triunfo isleño vino acompañado del sello de Ricardo Mínguez, autor del primer gol insular; y fue rubricado a continuación con un tanto en propia meta del malacitano Miguel Ángel Ruiz. Al Tenerife lo dirigía Martín Marrero y aquel fue su primera y única visita victoriosa a La Rosaleda ante un Málaga que por entonces era Club Deportivo, no Club de Fútbol como ahora.

La actual entidad fue creada en 1948 bajo la denominación del Club Atlético Malagueño y ejerció como filial del CD Málaga hasta su desaparición en 1992. Tras tomarle el relevo como equipo representativo de la ciudad, empezando desde las categorías más bajas, los socios del Malagueño votaron a favor del cambio de denominación a Málaga CF, convirtiéndose además en Sociedad Anónima Deportiva. A este último, el Tenerife aún no le ha vencido nunca a domicilio, lo cual buscará este sábado en un partido que se convierte además en una ocasión propicia para firmar la segunda victoria foránea de la temporada (hasta la fecha, los de Ramis han sumado solo una, en Burgos).

Antes del triunfo del 87 con Martín a los mandos, el equipo blanquiazul había intentado profanar La Rosaleda hasta en once ocasiones distintas, con un paisaje desolador: diez derrotas y un empate. Y después de aquel solitario 0-2 volvió a visitar ese feudo en siete ocasiones más para enfrentarse al primer equipo boquerón –sí venció ahí a su filial en 2006– con una gris trayectoria que no hizo sino confirmar que La Rosaleda es uno de esos campos que se le resisten sistemáticamente. De hecho, no obtuvo más botín que un par de igualadas en 2010 y 2021.

Algunos antecedentes son de recuerdos especialmente funestos. Rubén Baraja debutó con el Tenerife en Málaga con un rotundo 2-0 en 2019; y hace dos años, ya con Ramis en el banquillo, un extraño gol de Folch evitó la derrota en un partido pésimo.