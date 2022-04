Tenerife-Zaragoza: momento de reseteo

Que el Tenerife no está en su mejor momento, es evidente. Los números no engañan: cuatro derrotas en las cinco últimas jornadas, dos seguidas en el Heliodoro, ante Valladolid y Almería... Y tampoco es que las sensaciones –funcionamiento– estén acompañando. La solidez defensiva no es la misma –no deja su puerta a cero desde el 19 de febrero, en el 2-0 al Ibiza– y la pegada está siendo menos regular –dos partidos seguidos sin marcar–. Pero también es evidente que el equipo de Ramis sigue siendo un firme candidato a jugar la promoción. El tramo menos productivo del curso desenganchó a los blanquiazules de la carrera por el ascenso directo, pero el playoff sigue siendo un objetivo que tiene al alcance de su mano. Quedando nueve fechas, su margen con el séptimo, el Oviedo, es de siete puntos más el golaverage a favor.

Se supone que la presencia del Tenerife en las eliminatorias para subir a Primera acabará cayendo por su propio peso. Le faltarían, más o menos, tres triunfos. Pero, a estas alturas y después de la trayectoria descrita desde el primer día, tampoco le conviene angustiarse más de la cuenta mirando de reojo a los rivales que apuran sus opciones de colarse en el playoff. Ramis y sus jugadores tienen clara la solución; inmediata, a ser posible: ganar este sábado al Zaragoza en el Heliodoro Rodríguez López (19:30). Precisamente, el de Juan Ignacio Martínez es uno de esos equipos que entran en la recta final del curso sin renunciar a acercarse al sexto puesto, teniendo claro que su margen de error es nulo. La suya ha sido una temporada irregular, de sentir próxima la amenaza del descenso y de ilusionarse tras una racha de cuatro triunfos seguidos que se cortó con un 3-0 en Cartagena y un 1-1 en La Romareda ante el Amorebieta, en las fechas más cercanas. El resultado, un histórico que cumple su novena temporada consecutiva en Segunda División situado en la tierra media de la clasificación, estancado por su alto número de empates (16), siendo el cuarto peor en el número de goles marcados (30)... El Tenerife ya fue capaz de derrotar al Zaragoza en La Romareda. Ganó en el cierre de la primera vuelta por 0-2 –Elady y Mollejo–. Ese día, la diferencia en la tabla era de 12 puntos. Idéntica a la de ahora. Y es que los dos han sumado lo mismo en la segunda rueda. Para el reencuentro, esta vez en el Heliodoro, Ramis tiene las bajas del sancionado Enric Gallego y del lesionado Álex Muñoz –será su quinto partido seguido sin jugar–, mientras que recupera a Aitor Sanz –cumplió un arresto por la acumulación de tarjetas–, a los internacionales Moore y Sipcic, y a Mario, que faltó en El Plantío por el fallecimiento de su padre. Se da por hecho que el capitán volverá a su sitio –por Larrea– y que Mario formará la pareja de delanteros con Elady. Además, es probable que el técnico rescate al dúo de centrales compuesto por León y Sergio –Carlos Ruiz tuvo molestias esta semana– y que opte por el empuje de Mollejo de entrada. En el Real Zaragoza, Bermejo y los internacionales Francés y Ángel –sub’21 y sub’19– son las novedades de una lista a la que no pudieron retornar esta semana Francho, Petrovic y Juanjo Narváez, descartados por estar lesionados.