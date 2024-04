Txus Vidorreta: "En la Champions nos cuesta un huevo ganar"

Si hay un aspecto que en sus ocho años de competición se ha puesto en solfa de la Basketball Champions League es el del nivel arbitral. Queja generalizada que ha tenido al Lenovo Tenerife como una de las voces más contestatarias y que ahora, antes de un partido clave, eleva aún más el tono en boca de su técnico.

Antes de un todo o nada Txus Vidorreta ha decidido no morderse la lengua. Las tres faltas pitadas a Marce Huertas el pasado miércoles en apenas dos minutos del tercer cuarto, o las agresivas marcas que recibe de manera casi continua Gio Shermadini, con hasta 3x1 (en el segundo cruce de la serie acabó con cuatro puntos y 1/2 en tiros de dos) han sido las gotas que han colmado por completo un vaso que ya había derramado no pocas gotas a lo largo de estos años. El respeto sobre sus dos grandes estrellas y un dudoso criterio son los principales argumentos de dichas quejas y a la vez razones de primer nivel por las que al Lenovo, según considera su máximo responsable técnico, le "cuesta ganar un huevo en la Champions".

"Lo de Marcelinho el otro día fue lamentable" dijo abiertamente el vasco sobre las citadas personales, de las que a su entender, "la primera y la tercera son en ataque". "Ese es el respeto con el que lo tratan", espetó Vidorreta, que señala directamente, aunque sin nombrarlo, al letón Martins Kozlovskis, del que sacó a la palestra varios ejemplos, entre ellos una "experiencia" negativa con el brasileño en el pasado. "Fue el mismo que lo expulsó contra el Nymburk cuando cuando llevaba 20 puntos", recordó el técnico canarista sobre el duelo de hace cuatro cursos (85-89 perdió el Canarias) en el que el base fue descalificado (por antideportiva y técnica) tras un flopping más que dudoso. "Creo que en mi carrera no recuerdo algo igual", llegó a decir luego el propio Marce.

Esa lista enumerada constituye para Vidorreta una serie de "errores graves y determinantes que condicionan un partido". Y en este caso las deficiencias son padecidas por "una de las estrellas de la Champions para la propia competición, pero no para algunos de sus árbitros".

También salió Vidorreta en defensa de Shermadini. "¿Y a Gio? ¿Qué me dices de Gio? ¿Cuántos MVP lleva? Ahí lo dejo...", señaló el bilbaíno en primer lugar a modo de comparación con un "jugador que ha sido MVP de la ACB en 22 ocasiones" pero muchas veces anulado en la BCL a base de férreas marcas. "Parece que Shermadini es asiático y no europeo, y está jugando una competición americana y no europea", añadió en modo irónico. "Si nos quitan a esos dos jugadores no podemos hacer milagros", añadió.

Ya a nivel global, Txus Vidorreta cree que el principal problema de los colegiados es de interpretación para con su equipo. "Es una cuestión del criterio con el que se nos valora. En España, en lo que va de 2024, solo hemos perdido contra Real Madrid y el Barça, que son top 4 de Euroliga... y en Champions nos cuesta un huevo ganar... es lo que hay. El baloncesto es distinto, y a mí me gusta el español, no el de Champions", argumentó.

Insistió el preparador canarista con esos "13 partidos ganados y solo tres derrotas" en competición nacional durante este año. "Sumad las derrotas en Champions", solicitó a la prensa sobre un balance que es de 1-3 en los últimos tres meses y medio. "Nosotros jugamos igual, lo que cambian son las condiciones", añadió a continuación antes de un último ruego hacia el estamento arbitral y la propia competición. "A ver si la Champions entiende que también sacamos faltas y podemos ir a los tiros libres", comentó en relación a las 27 veces en las que su rival fue al 4,60 el pasado miércoles.