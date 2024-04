El Lenovo Tenerife confirma la lesión de Aaron Doornekamp

Malas noticias, pero quizá no las peores. El Lenovo Tenerife ha confirmado este martes la lesión que pacede Aaron Doornekamp. Así, el ala pívot canadiense sufre una rotura parcial longitudinal en el tendón peroneo lateral largo de su pie izquierdo. Dicho percance se produjo durante el tercer cuarto del partido contra el Bilbao del pasado sábado y llevará al jugador aurinegro a perderse, como mínimo, los dos siguientes encuentros de su equipo.

Tras lanzar un triple desde una esquina, Doornekamp sintió un fuerte dolor al apoyar el pie izquierdo, lo que le obligó a ser sustituido de inmediato. "Las sensaciones del jugador no son buenas", avisaba ya tras el duelo Txus Vidorreta, sabedor de que todo apuntaba a la baja de unos de sus escuderos para el decisivo choque contra el Tofas Bursa.

"Dentro la dificultad las imágenes no demuestran una rotura total, pero será baja contra Tofas y Valencia; y dependiendo de la evolución ya veremos lo que sucede de cara al final de temporada", explicaba este martes Vidorreta, que califica como "sensible" la baja de Aaron, al igual que "también lo es la de Jaime Fernández". "Vamos a llegar a un partido clave sin dos jugadores importantes, aunque en casi todas las temporadas suceden lo mismo", añadió el preparador del Lenovo. "Tenemos que conseguir que Tim y Édgar hagan que su ausencia no se note, al margen de las ayudas puntuales que podrían hacer Cook y Diop", expuso igualmente el técnico bilbaíno sobre las soluciones a tomar ante esta baja.

Según el parte médico emitido por el club lagunero la lesión que sufre Doornekamp no requiere intervención quirúrgica y aunque Vidorreta ha dejado en el aire la vuelta a la actividad del jugador en un corto espacio de tiempo, todo apunta a que el canadiense también se perdería la Final Four de Belgrado en caso de que el CB Canarias certifique este miércoles su clasificación.