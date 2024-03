El Lenovo Tenerife se lleva un derbi festivo... y también algo amargo

Un derbi con todo que se vuelve a llevar el Lenovo Tenerife. El conjunto aurinegro ha doblegado al Dreamland Gran Canaria (93-92) en un partido que se ha decidido en el último suspiro (con un tiro libre de Abromaitis) y con muchos ingredientes de primer orden. Incluso alguno negativo, como la lesión sufrida, en su rodilla derecha, por Jaime Fernández durante el tramo final del segundo cuarto. Un percance que obligó al madrileño a ser retirado sin apoyarse y con evidentes signos de que podría ser una dolencia de mucha gravedad.

Antes de ese trago amargo la fiesta comenzó con la retirada de la camiseta de Nico Richotti, y tuvo un segundo episodio, ya tras el descenso, con el récord de asistencias de Marce Huertas. En medio, un Lenovo que arrancó mejor para llegar a tener una diferencia de hasta 16 puntos (37-21) y un Granca que se recuperó hasta el punto de colocarse diez arriba (56-66). Los locales reaccionaron (68-68), pero volvieron a verse ocho abajo (72-80). Un último arreón local permitió al Canarias emparejar el duelo (86-82) y poder decidir, liderados por Guy y Huertas, en el suspiro final gracias a un tiro libre de Abromaitis.

Como el martes en Grecia Huertas (20 puntos, cuatro rebotes y cinco asistencias) y Guy (24 tantos) fueron claves en la parcela ofensiva, pero de nuevo, y como si fuera una tradición en los derbis, resultó desequilibrante Gio Shermadini, que se fue hasta los 38 de valoración gracias a sus 22 puntos (de nuevo sin fallo en el tiro), cinco rebotes, tres asistencias y cinco tapones.

De la disposición táctica inicial del Granca pareció sacar tajada el Lenovo con un Guy más rápido que Brussino (7-2), pero en el otro aro Salvó también desequilibró al de Indiana, lo que llevó a Vidorreta a tirar de Sastre para hacer más grande el puesto de dos. Con el Canarias muy pronto en bonus, Happ produciendo en el poste y el Granca aprovechando su presencia en el rebote ofensivo, el signo del marcador se invirtió (10-12).

Apareció Huertas anotando y asistiendo (antes de irse al banco por su segunda falta) para el 16-12, y aunque el Granca hace casi imposible recibir al base local, con las rotaciones el Canarias empezó a producir con asiduidad, como el triple de Sastre y el 2+1 de Shermadini (22-16).

Un partido ya vertiginoso desde el salto inicial elevó aún más sus revoluciones en los dos últimos minutos del primer cuarto. Lo hizo con una técnica sobre Bassas (24-17) y posteriormente una descalificante a Jaka Lakovic. El técnico esloveno se había metido en la cancha a protestar una falta señalada sobre Jaime Fernández y que dejó un peaje enorme para el cuadro isleño, ya que al madrileño, en un mal apoyo, se le fue la rodilla hacia adentro, por lo que tuvo que ser retirado sin apoyar y entre lágrimas.

A expensas de que se confirmara lo que pintaba a una lesión muy fea, el Lenovo apretó dientes y trató de abstraerse de ese inesperado percance. Y ahí el más ajeno a la situación adversa fue Kyle Guy, autor de 11 puntos seguidos (seis de ellos desde el tiro libre) con los que el Canarias se disparaba hasta el 37-21 (14'). Renta superlativa en la que también tuvo mucho que ver la implicación colectiva atrás, con Guerra aguantando muy bien a Lammers.

Pero paradójicamente, cuando pasó por problemas mayores con sus bases (Albicy y Bassas se metieron en tres faltas) haciendo Slaughter de improvisado uno; y cuando Doornekamp tuvo triple para el 40-23, el Granca sacó su mejor versión para bajar de revoluciones al Canarias. Sin el acierto previo delante y con muchas dificultades para evitar la sangría debajo del aro (con varios 2+1 de los visitantes) el cuadro lagunero encajó un parcial de 0-12 que metió de llenó al Granca en el choque (37-33).

Salió del atolladero el Lenovo con un triple de Sastre sobre la bocina de 24 en lo que sería el inicio de un intercambio de canastas en los dos aros, incluyendo una de Gio Shermadini tras pase de Huertas para que el brasileño se convirtiera (con 2.897) en el máximo asistente histórico de la competición (42-36).

El segundo parón en mitad del duelo (al más puro estilo NBA) no pareció descolocar a ninguno de los dos conjuntos, si bien el Granca, liderado por Shurna y Slaughter (15 puntos entre los dos en el segundo acto), logró limar algo más su desventaja ante un Canarias que no supo sacar el rédito suficiente de que su rival no tuviera en cancha un director de juego puro, a la vez que se mostró algo huérfano de tiro exterior (4/12), y bastante romo en la defensa de los interiores (49-46).

A la vuelta de vestuarios, y pese al 2+1 inicial de Huertas (52-48) el cuadro tinerfeño no logró contener la tendencia alcista de su rival, que encontró un filón en los triples abiertos y también en llegada de John Shurna (52-56). El norteamericano siguió golpeando (tres triples en menos de tres minutos) y además el Granca encontró otra vía de agua en la defensa aurinegra, la del rebote, con cinco segundas opciones en menos de medio cuarto.

Se vio así el Canarias con un parcial de 2-14 y ocho abajo (54-62) cuando llegó a liderar el duelo por 16 (37-21). Shermadini rompió la sequía, y aunque el Granca terminó colapsar el ataque local (56-66) en un parcial que ya era 4-18, el citado pívot georgiano reclamó su habitual cuota de protagonismo. Primero con 2+1, luego con dos libres tras rebote ofensivo, y un poco después con otro 2+1, a pase de Huertas, para devolver a la vida a los suyos (68-68, 29').

Cuando parecía que el Canarias había estabilizado la situación, no pudo contener la aparición en escena de un inesperado invitad, un Pierre Pelos que en el poste, y la a media vuelta -junto con un par de acciones de Lammers-, volvió a poner contra las cuerdas al bando lagunero (70-78).

De nuevo en un momento crítico, sobre todo por la sensación de control por parte de los claretianos. Situación extrema, a la que respondió el Canarias, apretando más atrás, y con la aportación delante de Huertas, Guy y Abromaitis, que con cincoo puntos seguidos puso el partido en un puño (81-82). La recuperación aurinegra la terminaron de culminar casi los mismos actores, con el añadido de Cook, que hizo el 86-82 en un parcial de 16-4.

Slaughter apareció desde el perímetro (89-88), Huertas aumentó la renta al 91-88 con 50 segundos por jugarse antes de sendos errores en los dos aros. En la penetración de Albicy palmeó Happ (91-90) a diez segundos del final. Tras tiempo muerto de Vidorreta, Huertas fue objeto de falta, pero el brasileño solo anotó su segundo tiro (92-92).

Albicy penetró fácil a 2''7 (92-92) y tirando del último tiempo que le quedaba, Vidorreta pintó pizarra para que recibiera Abromaitis en un lateral. Tim se giró con rapidez ante Happ sacando la falta con 1''4. Anotó el primero, tiro a fallar el segundo y ya a Shurna no tuvo margen para atacar. Una vez más, y van nueve en los últimos 11 duelos, el derbi se tiñe de aurinegro.