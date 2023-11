Cordura, pies en el suelo y máxima ambición, "porque todavía no se ha hecho nada". Jaime Fernández pone en perspectiva la trayectoria de un Lenovo Tenerife 23/24 que, a su entender, ni tocó fondo con el 0-3 de entrada, ni ahora es imparable tras ganar seis de sus últimos ocho encuentros. "Estamos muy contentos", admite el madrileño en relación a la victoria en el derbi, y también "porque el equipo está con sensaciones más positivas, con un mejor juego y compitiendo más".

Resalta Fernández que en el Lenovo no se volvieron "locos" con el 0-3 pese a haber tenido que afrontar un "calendario complicado de inicio", sino que abogaron por "seguir trabajando en la misma línea", ya que sus impresiones, en esa mala racha del arranque, le decían "que el siguiente partido se podía ganar", tal y como acabaría ocurriendo contra el Breogán.

De esa primera parte del campeonato Jaime considera que "lo peor fueron las sensaciones" que dejó el equipo. "No competimos todo lo que nos hubiera gustado", admite, pero en el conjunto lagunero mantuvieron la calma con el convencimiento de que "había que sumar entrenamientos para estar más rodados y llegar mejor a los finales de partido". "Ahora todo eso está dando un poco sus frutos", se congratula el internacional, que igualmente da valor al actual 6-5. "Los partidos que hemos perdido, salvo el del Valencia en casa, el año pasado también los perdimos", argumenta, para dejar caro que en en la actualidad la "necesidad de ganar" sigue siendo la misma. "De momento no hemos hecho absolutamente nada", afima de forma contundente.

Cuestionado por si todavía resta mucho para ver la mejor versión del cuadro aurinegro, Fernández considera que "este es un poco el Canarias que se quiere ver, el que compite y gana", pero a la vez vuelve a recalcar que en el vestuario aurinegro no se conforman con lo tienen. "Cada rival y cada partido son una oportunidad para sumar. Todavía podemos hacerlo mejor", señala.

Con seis jornadas por delante para el final de la primera vuelta, todo apunta a que el corte de cara a la Copa del Rey volverá a estar entre las nueve o diez victorias. Pero esas cuentas no inmutan al madrileño. "No miro el calendario ni me pongo a marcar partidos. Suena a tópico, pero en mi cabeza solo está el Obradoiro y como mucho un poco el Riga. Únicamente pienso en ponernos con una victoria más, lo que nos permitiría asentarnos en esa zona en la que nos gustaría estar. ¿Cuántas son necesarias para estar en la Copa? No lo sé. Y mira que llevo años en ACB", señala Jaime con una sonrisa.

Recela del Obradoiro

En esa meta más inmediata de sumar el séptimo triunfo de este ejercicio, Fernández profesa "respeto máximo" hacia un Obradoiro "con un estilo de juego muy marcado" y al que califica como "muy temible". Un recelo que el exterior canarista basa en "las dos últimas derrotas" del conjunto de Moncho Fernández. "No han competido del todo bien han y han perdido por más de lo que deberían; ahora querrán salir del bache, por lo que esperamos la mejor versión del Obradoiro", señala.

Sobre su estado físico personal, y tras haber sufrido "una pequeña roturita" durante el choque contra el Barça, Fernández valora haberse "recuperado rápido" de su dolencia, pero admite que la mejora "requiere de un proceso, también mental", que le llevó a que este pasado domingo todavía no tuviera "ese cambio de ritmo" habitual en él. "Al menos ayudé un poco al equipo; esta semana de entrenos creo que me va servir para estar bien", concluyó.