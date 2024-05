Milei rezuma contra Sánchez el resentimiento de Israel unido al de la extrema derecha

Pedro Sánchez ha seguido los pasos del presidente colombiano Gustavo Petro. En enero pasado, el presidente argentino Javier Milei declaró en una entrevista periodística que el presidente colombiano “es un asesino comunista que está arruinando a su país”. El 27 de enero, el Gobierno de Colombia retiró a su embajador en Buenos Aires, Camilo Romero, que volvió después a la capital argentina.

Pero Milei volvió por sus fueros y en una entrevista televisiva volvió a finales de marzo a atacar. “La carnicería que es Venezuela, es verdaderamente inaudito, lo mismo que la isla-cárcel Cuba. Después, hay otros casos que van camino a… ¿no? Digamos, como el caso de Colombia con el señor Petro, que digamos… bueno, mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista, ¿no? Comunista”.

El gobierno colombiano retiró nuevamente a su embajador y expulsó a diplomáticos argentinos residentes, entre ellos al embajador en Bogotá Gustavo Dzugala.

Pero en la citada entrevista también dirigía Milei sus dardos contra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de quién dijo: “Que un ignorante como López Obrador hable mal de mí, me enaltece”.

Aunque Milei también atacó al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, eso fue en mayo de 2023 durante la campaña electoral, pero desde la Casa Rosada abandonó los insultos.

¿Cuál es el hilo que une la cruzada contra Petro, López Obrador y Sánchez?

Respuesta: el Gobierno de Benjamín Netanyahu.

En los tres casos, Milei toma nota de las discrepancias de los tres con la ofensiva de Israel en Gaza.

“Todo lo que está haciendo lo hace dentro de las reglas de juego. Israel no está cometiendo un solo exceso”, declaró en la citada entrevista televisiva de finales de marzo pasado. Entonces no incluyó a Sánchez.

Pero la ocasión no se haría esperar cuando Santiago Abascal, el líder de Vox, le cursó en la primera semana de mayo pasado las palabras que había pronunciado en una reunión interna del PSOE de Salamanca el ministro Óscar Puente, quien expuso las habilidades de líderes como Milei o Trump que conectan por su espontaneidad. “Os acordáis cuando salió no sé en qué estado previo a la ingesta o después de la ingesta de no sé qué sustancias. Yo dije es imposible que gane las elecciones, hoy cavó su fosa. Pues no", señaló.

El mismo día, 4 de mayo, la Oficina del Presidente de la República Argentina, emitió un comunicado en el que apuntaba que la gestión de Pedro Sánchez tiene problemas más importantes de los que debe ocuparse, “como las acusaciones de corrupción que caen sobre su esposa, asunto que lo llevó incluso a evaluar su renuncia”. El Gobierno de Sánchez rechazó el comunicado.

Con todo, el 6 de mayo, el portavoz del gobierno, Manuel Adorni explicó que el enfrentamiento se “terminó” y “no tiene por qué escalar”.

Pero la mención de la esposa de Sánchez en el comunicado oficial reflejaba la realidad: la pinza Abascal-Milei contra Sánchez, con el nombre de Begoña Gómez, ya estaba en la hoja de ruta.

Es decir: el tema de Begoña Gómez formaría parte de las palabras de Milei durante su participación estelar en el acto de los líderes de la ultraderecha europea de lanzamiento de la campaña de las elecciones del 9-J previsto para el 19 de mayo.

No menos importante sería la crucifixión de Sánchez por su línea en Gaza, a saber, señalar reiteradamente sus dudas sobre el cumplimiento del derecho humanitario internacional y su campaña con Noruega, Eslovenia, Malta e Irlanda para reconocer al estado de Palestina conjuntamente.

Vox siempre ha contado con el apoyo de la embajada de Israel en Madrid. Y en esta ocasión, para el acto de Vox en Vistalegre, patrocinado por la ultraderecha europea, el Gobierno israelí envió al ministro de la Diáspora y combate contra el Antisemitismo, Amichai Chikl.

El pasado fin de semana, el ministro declaró Pedro Sánchez, es "uno de los peores líderes políticos del mundo”. Explicó que lo considera incluso "responsable" de que haya "más víctimas" en la Franja de Gaza y se retrase la liberación de los rehenes, por iniciativas como la de reconocer a corto plazo el Estado palestino, un "premio" para el terrorismo

El historiador Felipe Pigna, que ha pasado unos días en Madrid para presentar su libro Los mitos de la historia argentina estima que es perfectamente plausible que Milei y Abascal pactaran la línea de ataque a Begoña Gómez.

“Milei es un provocador. Se está postulando como el líder de la extrema derecha mundial. El impacto de las cosas que dice en la prensa internacional es inmediato. Aquí en las televisiones ha tenido una repercusión tremenda. No me extrañaría en efecto que hubiera una división de trabajo entre Milei y Abascal para que el tema de la esposa del presidente Sánchez lo asumiera el presidente argentino”, apunta Pigna.

Al historiador le causa cierta preocupación la utilización de los empresarios españoles aunque no sean de primera fila por parte de Milei, una justificación de su utilización del avión oficial.

“Milei quería la foto. Esto es lo que a él le permite mostrarla en Buenos Aires. No serían empresarios de primera fila, pero a Milei le interesaba la foto, nada más”.

Al trasladar el rifirrafe al campo diplomático, Sánchez aprovechará el circo de cara a su comparecencia del próximo miércoles en el Congreso de los Diputados -que entró en receso el día que el presidente anunció que se tomaba cinco días de reflexión- en la cual tenía previsto hablar de su esposa, Begoña Gómez, y defenderla de las acusaciones del PP. Ahora el caso ya tiene otra dimensión.

En Buenos Aires, la ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, estima, según fuentes consultadas, que la tensión se mantendrá hasta después de las elecciones europeas.

