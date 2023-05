Félix Hernández: “Este grupo es muy ambicioso”

El Lenovo Tenerife afronta estos días una de las semanas más importantes del año, y ya son bastantes, teniendo en cuenta las capacidades de un club que crece casi por encima de sus posibilidades, pasito a pasito, sin prisa pero sin pausa, y con muchísima humildad. Ese crecimiento global y sólido viene determinado por el buen hacer en la gestión del club y por la apuesta de fichajes con un alto rendimiento, pero sobre todo por un grupo "muy ambicioso", como pone en valor el presidente del Canarias, Félix Hernández, a cuatro días de afrontar su cuarta presencia en una Final Four de la Basketball Champions League (BCL).

Lo cierto es que solo este año el Lenovo ha disputado un playoff por el título de la temporada 21/22 (cayó en cuartos ante el Joventut) y ha asegurado su presencia en el de la presente 22/23 (se enfrentará al Unicaja); además, ha logrado ganar la final a cuatro de la Copa Intercontinental (Sao Paulo, 89-68), su tercera; y estuvo a un suspiro del triunfo en la Copa del Rey (Unicaja, 80-83).

Ahora desde el viernes, los aurinegros tendrán la oportunidad de asaltar lo que sería su tercer trofeo de la BCL y con un camino muy espinoso de por medio. Primero vencer en las semifinales al poderoso Hapoel Jerusalem y, luego si lo consigue, enfrentarse por el título contra el ganador del Unicaja-Telekom Bonn, dos auténticos equipazos... y un dato, la sede este año es Málaga, por si nadie se ha enterado todavía.

"No es fácil" volver a una Final Four, cualquiera que sea, "ni tampoco está a la altura de muchos. Lo que pasa es que como nos hemos acostumbrado parece que ya es normal y no, no lo es", destaca Félix, que no duda en señalar que los jugadores "están mentalizados y responsabilizados en este objetivo tan importante para ellos, el club y para seguir haciendo historia. Creo que ya el hecho de estar entre los cuatro primeros también nos quita presión de encima y ahora los jugadores van a competir e intentar jugar la final", dijo.

Pone en valor la experiencia de la plantilla que dirige Txus Vidorreta ante retos de esta magnitud, como lo es el traer a la Isla la tercera BCL y, en este caso, "está claro que este grupo es muy ambicioso, si no, no estaríamos donde estamos. Lo que pasa es que también sabemos que los cuatro equipos que nos clasificamos en la Final Four son de un nivel tan alto y se auto exigen tanto, que será muy difícil".

En este punto Félix Hernández recuerda las complicaciones a las que se tiene que enfrentar el Lenovo Tenerife a primera vista, la primera de ellas en las semifinales. Allí espera el Hapoel Jerusalem, "que viene de ganar al Maccabi Tel-Aviv (83-76) y reservándose dos jugadores importantes. Sabemos que es muy complicado", pero "tenemos que salir a competir sabiendo que ellos (el conjunto hebreo) tendrán también la misma preocupación que nosotros. Al final -dice-, esto será disfrutar de lo que estamos haciendo, pero con mucha responsabilidad y seriedad".

El presidente lagunero resta importancia a la vitola de favorito que los demás clubes le dan al Lenovo Tenerife, explicando que "por ser nosotros el actual campeón, ellos se quitan presión de encima. Pero honestamente, todos tenemos las mismas posibilidades, estamos todos a un gran nivel. Bajo mi punto de vista, los cuatro que estamos, son cuatro grandes equipos y son los que debieron estar en la final", recalca.

Hernández no duda en señalar que la Final Four de Málaga es la más reñida de las jugadas en la BCL, afirmando que "sobre el papel parece que es la de más nivel. Vamos a ver qué tipo de partidos se van a disputar allí, si hay más o menos igualdad, pero sobre el papel hemos llegado cuatro grandes equipos y ahí se demuestra el nivel que tiene la BCL".

Recuerda que el Hapoel Jerusalem, el rival del viernes (16:30 horas), ganó este fin de semana al Maccabi Tel-Aviv de Euroliga; el Telekom Bonn, lidera la liga alemana (32/2) por delante del Alba Berlín y Bayern, también de Euroliga; "y luego están el Unicaja y nosotros con el temporadón que estamos haciendo los dos: campeón de la Copa del Rey, el Unicaja, nosotros subcampeones; luego nuestro equipo campeón de la Copa Intercontinental. Creo que el nivel es muy alto y exigente. Así la FIBA y la BCL están contentos con el nivel que se ha conseguido" en la competición.

¿Y qué mensaje le da Félix Hernández a sus jugadores? Pues "poco hay que decirles porque son muy ambiciosos y lo único que les traslado es que sigamos al mismo nivel. Si al final nos ganan, pues será porque lo hacen mejor que nosotros, pero no porque no lo hayamos intentado y no sean competitivos. Osea, a disfrutar, a relajarse en cuanto a que no tengan presión de hay que ganar sí o sí. Creo esa es muy buena medicina para intentar vencer a la semifinal y pasar a la final".

A todas estas, con la vorágine de disputa de partidos en distintas competiciones, los viajes y la propia gestión del club, el presidente lamenta que casi no le da dado "tiempo para disfrutar de este momento". Al fin y al cabo "es un disfrute preparar nuestra final a cuatro, otra más. Espero ya que en los próximos días ponga los pies en el suelo y me dé cuenta de dónde estamos", señala.