Solvente victoria del Lenovo Tenerife para llegar en condiciones óptimas a la 'Final Four'

Un triunfo plácido y casi soñado. Después del mazazo moral que pudo haber supuesto la derrota del miércoles contra el Murcia y los consiguientes daños físicos a causa del desgaste generado por la prórroga, el Lenovo Tenerife llegará a la Final Four de la Champions en las mejores condiciones posibles tras vencer con solvencia este sábado al Basquet Girona (72-88) en un partido en el que siempre dominó (35-44 al descanso), llegando a disponer de 23 tantos en el arranque del cuarto periodo (46-69).

El gran arranque de Shermadini (acabó con 16 puntos, ocho rebotes y tres asistencias para 28 de valoración), la paciencia a la hora de mover el balón (23 asistencias) y la aportación puntual desde el 6,75, con tres triples de Salin y cuatro de Abromaitis (autor de 14 puntos) le fue más que suficiente a un Lenovo que recupera para la causa a Bruno Fitipaldo. Con una rotación larga (Shermadini, con 23 minutos, fue el que más estuvo en pista) y pendiente de lo que haga este domingo el Unicaja en Madrid para saber si vuelve a la cuarta plaza a dos jornadas del término de la fase regular, el Lenovo tiene ahora seis días de descanso para llegar a Málaga en disposición de defender el título continental.

Aunque Prkacin y Miletic sacaron rédito en sus primeras acciones cerca del aro, fue Shermadini, surtido habitualmente por Huertas, el que se mostró letal debajo de canasta, hasta el punto de producir siete tantos en sus tres primeros ataques (4-7). Ya con Gasol en pista, el Girona se hundió para evitar la sangría del georgiano, lo que aprovechó el citado Marce para empezar a producir en primera persona o bien para asistir, esta vez fuera, para que Salin anotara desde el arco (11-16).

Pese a la insistente marca de Fjellerup sobre Huertas y algunas ocasiones en las que los pequeños aurinegros se vieron desbordados por la verticalidad de sus pares (15-19), el Canarias mantuvo siempre una notable renta, gracias básicamente a su acierto desde el 6,75 (Fitipaldo y Abromaitis) después de varias pacientes circulaciones (17-25), la última de ellas culminada por un dentro-fuera de Shermadini, autor de nueve puntos, cinco rebotes y una asistencia en el primer acto.

Aunque no terminó de atar en corto a los dos pequeños del Girona -sobre todo las penetraciones de Hill- y no estuvo del todo acertado en el arranque del segundo cuarto, otra buen ataque paciente y un triple de Abromaitis desde ocho metros dieron la máxima renta al cuadro canarista (19-30, 13'). Girona acertó por fin desde el perímetro y cargó el rebote ofensivo (26-32), pero un nuevo acierto de Abromaitis (3/3), esta vez desde la esquina, y la presencia interior en los dos aros de un notable Guerra devolvieron a los de Vidorreta la decena de colchón.

Solo un par de acciones en las que los interiores canaristas no estuvieron del todo contundentes en en su marca cerca de canasta, y una falta in extremis de Doornekamp hicieron que la renta lagunera al descanso no fuera superior (35-44). Ventaja que sí era más grande en sensaciones, puesto que los laguneros parecían saber dónde y como hurgar en la herida de un rival huérfano de los puntos de Kameron Taylor. La dirección de Huertas (seis asistencias), la producción de los pívots (16 puntos entre Shermadini y Guerra) y unas aceptables prestaciones prestaciones desde el 6,75 (6/14) fueron la traducción numérica de un Canarias mejor en los primeros 20 minutos.

Varias acciones hilvanadas en los dos lados de la cancha dieron al Lenovo su máxima renta hasta el momento (35-47, 22'), pero los laguneros no pudieron mantener esa tendencia positiva ante un rival más incisivo atrás y que empezó a correr todo lo que pudo (41-47). Reaccionó el club isleño con una canasta en llegada de Abromaitis y un triple de Sastre (41-52), una secuencia que tuvo su continuación con una aparición de Guerra y un triple desde la esquina, el cuarto en su cuenta, de Abromaitis (46-59).

Certeros cerca de canasta, forzando varios que se fueron al limbo, y evitando males mayores en el rebote ofensivo de su rival para hacer buenos para sus intereses los pobres porcentajes en el tiro exterior del Girona (1/7 en el cuarto y 2/17 en total), el Canarias afrontó los últimos diez minutos del duelo con 15 de renta (46-61). Y todo a pesar de que los aurinegros se dejaron por el camino más tiros libres de los habituales: 5/9 en el tercer periodo.

Ya dentro del acto final, el Lenovo terminó de colapsar el ataque de su rival, impidiendo cualquier intento de los locales de jugar por encima del aro, a lo que unió una producción ofensiva sin demasiadas estridencias (sumó casi en exclusiva desde el 4,60), pero que combinada con su buena labor atrás le permitió firmar un parcial de 0-15 rubricado por un triple de Salin. El Canarias había dejado sin anotar a su adversario durante más de seis minutos para dejar más que sentenciada la contienda (46-69) con más de medio cuarto por delante.

Sin más cometido que reservarse de cualquier contratiempo físico de cara al próximo viernes, el Lenovo consumió los minutos finales sin las mismas prestaciones defensivas (el Girona anotó con mayor fluidez, sobre todo desde el perímetro), pero sí con parecida garra cerca de aro ajeno. Ahí, en esa chispa permanente el gran beneficiado fue Cook, gracias a su verticalidad, generó 10 puntos casi consecutivos (63-83). Guinda para un Lenovo que ya puede pensar, con todos los sentidos, en la que puede ser su tercera Champions.