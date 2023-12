"El deporte ha sido mi principal defensa ante las situaciones inesperadas y lo que me ha hecho inmune a diferentes ataques". Con estas palabras, la futbolista Jenni Hermoso ha despedido esta tarde en Alicante su agradecimiento por el premio “Entrena tu inmunidad” que ha recogido en el marco de la tercera edición del Simposio Internacional de Inmunología y Salud (A-WISH), que se celebra en el ADDA organizado por la Sociedad Española de Inmunología (SEI) y la Universidad de Alicante (UA), con la colaboración de la Unión Internacional de Sociedades Inmunológicas (lUIS) y Jean Boulle Group. Un galardón que pretende fomentar el deporte como elemento fundamental para fortalecer el sistema inmune.

"Siempre he dado mucha importancia al cuidado de la salud física y mental como epicentro de todo lo que signfica estar en la élite a nivel internacional" Jenni Hermoso - Futbolista campeona del mundo

La campeona del mundo con la Selección Española de Fútbol, que está inmersa en un proceso judicial por el beso que recibió del expresidente de la Federación de Fútbol, Luis Rubiales, durante las celebraciones de la final, ha pedido a las mujeres que sean valientes y no sean conformistas.

"Ser jugadora me ha dado la posibilidad de desarrollarme profesionalmente y la oportunidad de desarrollar una serie de hábitos y valores gracias al deporte de competición. Entre ellos siempre he dado mucha importancia al cuidado de la salud física y mental como epicentro de todo lo que significa estar en la élite a nivel internacional", ha dicho Hermoso, que considera que hoy estamos un poco más cerca de tener una sociedad en la que existan mujeres en el deporte, la medicina, la investigación, la ciencia y en otros muchos ámbitos, "referentes para una nueva generación que se está creando gracias a la constancia y a la pasión que ponemos en cada cosa que hacemos".

Según ha señalado, todo esto trae muchas cosas positivas pero "hace que tengamos ahora una responsabilidad muy grande de cara a esta sociedad. Por eso quiero aprovechar esta oportunidad para ensalzar el trabajo y liderazgo de todas las mujeres futbolistas y al mismo tiempo pediros que no seáis conformistas, que seáis valientes y que sigáis luchando para que las que viene detrás no tengan que luchar tanto y puedan disfrutar de una sociedad sin prejuicios y que proporcione oportunidades a todos por igual. En mi caso, hacer deporte y competir me han hecho más fuerte y ha sido mi seña de identidad para inspirar a otras personas. Con todo mi corazón, deseo que cada uno encuentre esa fuerza que le permita crecer, ser feliz y conseguir un mundo mejor para todos".

"Quiero pediros que no seáis conformistas, que seáis valientes y que sigáis luchando para que las que viene detrás no tengan que luchar tanto y puedan disfrutar de una sociedad sin prejuicios y que proporcione oportunidades a todos por igual" Jenni Hermoso - Futbolista campeona del mundo

Previamente a la campeona del mundo han recogido su galardón otras cuatro deportistas. Entre ellas la directora general del Atlético de Madrid Femenino, Lola Romero, quien insta a moverse, cuidarse, vacunarse..."Siempre estoy muy activa, cuido mi salud, intento tener la mente en calma. Las vacunas por ejemplo en la época del covid salvaron la vida a mucha gente. Tenemos más de 300 niñas en el club y les intentamos inculcar que deben tener una vida sana, un espíritu sano, no solo por el rendimiento que nos pueden dar al club, también por su futuro".

Segunda mujer más influyente del mundo

Al término del acto, Romero ha tenido palabras para Jenni Hermoso, finalista de los premios The Best y elegida segunda mujer más influyente del mundo por Financial Times. "Ella es una mujer influyente por encima de muchas. A mí me enorgullece Jenni no solo por lo que han hecho en el Mundial, que es ganarlo. Ella y sus compañeras han dado una lección enorme al mundo de cómo se puede proteger la gente, de cómo se pueden proteger entre ellas, y sinceramente me quedo con que han ganado más que un Mundial y que nadie se va a olvidar de él. Creo que ha sido ejemplo para muchísimas mujeres y para muchísima gente".

"Han dado una lección enorme al mundo de cómo se puede proteger la gente, de cómo se pueden proteger entre ellas, y sinceramente me quedo con que han ganado más que un Mundial y que nadie se va a olvidar de él" Lola Romero - Directora del Atlético de Madrid Femenino

Asimismo, ha apuntado que la madurez con la que está trabajando Jenni todo lo que está ocurriendo "le está haciendo ser merecedora de ese respeto que no solo lo muestra por ella sino por el resto. Ella dice que el deporte le ha ayudado a salir adelante, ha tenido que tener evidentemente mucha ayuda para estar donde está ahora mismo. Ha sido ejemplo para que todos nos demos cuenta de que en estos casos no hay que dar ni un paso atrás, todo lo contrario y yo creo que esa revelación que ha hecho y el acompañamiento que ha tenido alrededor han sido fruto de su madurez y del trabajo innegable de tanto tiempo de futbolista y de situaciones que ha podido ver y que ha dicho que no pueden ocurrir. Cuando a ella le ha ocurrido ha dado la cara y estoy convencida de que no la ha dado solo por ella, sino por muchísimas más mujeres".

Importancia del descanso y la nutrición

La futbolista Sara Mérida, que se tuvo que retirar a los 21 años al romperse el ligamento, ha mostrado su agradecimiento a la Sociedad Española de Inmunología "de todo corazón por dar este pequeño espacio al género femenino y a la mujer en el deporte". Asimismo, ha enfatizado la importancia del descanso, la nutrición y el ejercicio físico para una vida más saludable, "focalizarte en ti misma, en tu cuerpo y escucharte".

La alicantina Sandra Paños, portera del FC Barcelona, no ha podido finalmente desplazarse por motivos profesionales. Ha querido estar presenta vía streaming y ha señalado que "es ilusionante recibir un galardón en tu tierra". Asimismo, ha mostrado su agradecimiento a la Sociedad Española de Inmunología "por lo que hacéis por el desarrollo de la salud en todos los ámbitos para poder salvar vidas". También ha dicho que gracias al deporte se puede dar la vuelta a situaciones muy complicadas. "Dentro del fútbol femenino ha habido un caso muy particular y hemos visto que se pueden revertir situaciones muy complicadas", ha afirmado en clara referencia a lo sucedido con Jenni Hermoso.

Eva Navarro, jugadora del Atlético de Madrid y campeona del mundo también este año, ha dicho finalmente que este premio "es un ejemplo para los más jóvenes en un ámbito tan importante como es la salud".