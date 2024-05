El Tenerife B gana la final de la Copa Heliodoro

Campeonato de Tercera, ascenso a Segunda RFEF y Copa Heliodoro. El Tenerife B redondeó su excelente temporada con la conquista del principal torneo de eliminatorias provincial. Se impuso con autoridad (5-0) en la final a un Atlético Unión Güímar, de Categoría Preferente, que hizo lo que pudo ante un filial que dominó a base de iniciativa, balón, continuidad y recursos. Y con la pegada que mostraron los autores de los cinco tantos, Ethyan, el encargado de desbloquear el 0-0 inicial; Dawda, el que sentenció al borde del descanso y en el comiennzo de una segunda mitad en la que, con todo resuelto, los equipos se dedicaron a disfrutar del momento; y Lie y Fran Sabina, decoradores del resultado con un par de golazos.

El Atlético Unión Güímar no se conformó con verlas venir. A su manera, consciente de la superioridad del adversario, jugó con orden y buscó hacer daño al contragolpe. Con estos argumentos, el duelo arrancó con una fase pareja, sin grandes relieves. El primer sobresalto se produjo en el minuto 13 por una caída en el área rival de Héctor, un derribo en carrera que el árbitro no sancionó con penalti ante la desesperación güimarera.

Apagada la polémica, el Tenerife B retomó su ritmo de juego y aprovechó una acción de estrategia para anotar. Fabricio sacó una falta lateral, a la altura del área, con un golpeo raso al punto de penalty, donde apareció Ethyan sorprendiendo a la defensa para marcar con un chut ajustado al palo.

No fue sino la apertura de una secuencia de ocasiones que no acabaron de la misma manera. César tuvo en sus botas en 2-0 tras un eslalon y un remate que salió alto (24’); Otero se encontró con la respuesta de Alonso (29’);Cacho probó suerte en el 37’... El Atlético Unión Güímar soportaba el chaparrón con la prioridad de mantenerse vivo en la final. Pero no pudo evitar el 2-0 en el minuto 43. Lo firmó Dawda Dambelleh cazando un pase desde la banda izquierda de Cacho. El extremo palmero tuvo tiempo antes del intermedio para rozar el tercer tanto.

El partido se reanudó tras el descanso con la pinta de estar decantado a favor del conjunto entrenado por Leandro Cabrera. Y por si quedaba alguna duda, Dawda volvió a aparecer para ampliar su cuenta particular y la del filial. El 3-0 en el 52’ fue definitivo.

Con tanto tiempo por delante, ni el Tenerife B se desconectó ni el Atlético Unión Güímar se relajó.La emoción brilló por su ausencia, pero no la voluntad de cada equipo de exprimir cada instante y agradar al público. Los cambios fueron reactivando a cada bando. Sobre todo los de un filial que no cesó en su empeño de sacar a relucir su repertorio ofensivo en la recta final. Dos de los sustitutos, Lie y Fran Sabina, dejaron su firma con sendos golazos para dejar el resultado en un 5-0 tan contundente y limpio como representativo de lo sucedido sobre el césped del Rodríguez López; en todo caso, con un Atlético Unión Güímar alejado de la victoria pero muy honrado.