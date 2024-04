Garitano, contrariado: "La situación puede volverse peligrosa"

Asier Garitano sufrió ayer su decimocuarta derrota liguera al frente del banquillo del CD Tenerife. Demasiadas para aspirar a un objetivo mayor que la permanencia, propósito de mínimos para las jornadas que faltan. El técnico vasco se mostró contrariado con algunas secuencias del partido de Albacete, sobre todo dos: «La expulsión y el penalti son condicionantes muy importantes», reseñó.

Asimismo, advirtió de que es «incómoda» la situación actual de los blanquiazules, anclados a la duodécima posición y sin apenas margen de mejora; pero subrayó que el futuro puede tornarse peligroso «porque los de abajo están apretados» y la salvación no está aún matemáticamente garantizada. En este sentido, puso como siguiente meta ganar al Leganés, al que definió como «el mejor equipo de la categoría».

Con respecto a lo acaecido ayer en el Belmonte, sugirió que su plan era «esperar» a la aparición de Ángel Rodríguez, a quien decidió dejar en el banquillo y reservarle así para la segunda mitad. «Queríamos que no pasaran muchas cosas al principio, también por las circunstancias del rival. El encuentro ha sido igualado al inicio y ellos estaban sufriendo con balón. Tampoco nos han generado muchas situaciones y nos encontramos muy pronto con dos tarjetas a Sergio González. Quedarnos con uno menos nos ha condicionado mentalmente. Para los dos equipos, ha cambiado mucho la situación, además con mucho tiempo aún por delante», describió Asier. «Hemos aguantado y hemos equilibrado, pensando que tendríamos bastantes más opciones la última media hora con Ángel. Pero volvemos a perder. Tenemos que ser mucho más rigurosos en determinadas situaciones», alertó, posiblemente en alusión al penalti cometido por Teto.

«Después del 1-0, nos ha costado mucho. Físicamente estábamos muy justos. La verdad es que todo ha ido en contra, también la lesión de Waldo Rubio, que es el jugador que nos suele dar profundidad y no la hemos tenido. Así, todo se ha complicado», prosiguió en su relato. Se le preguntó entonces por la controvertida suplencia de su máximo goleador, que no había entrenado con normalidad algunos días de la semana. «Queríamos jugar con los tiempos porque seguramente le iba a costar. La pena es que ya estábamos con uno menos cuando le hemos sacado. A él le hace falta gente alrededor que rompa, y la verdad es que ha tenido un tiro, no mucho más. Insisto en que el factor físico ha sido clave», intentó explicar.

Garitano también se refirió a su apuesta por Rahmani como principal baza ofensiva. «Teníamos la opción Yanis porque en Málaga había jugado ahí y el partido que ha hecho ha sido bueno. Luego la idea era sacar a Ángel, pero desconocíamos si iba a poder aguantar. La situación de Ethyan era por si acaso, porque tampoco teníamos más jugadores, pero la lesión de Waldo nos ha trastocado», adujo el preparador tinerfeñista, quien reconoció no haberse planteado en ningún momento la titularidad del canterano.

Su comparecencia de prensa también valió para que pudiera anticipar cuáles son las previsiones con Waldo, que se une a la enfermería. «La lesión parece muscular, tendrán que hacerle pruebas en dos o tres días, pero parece importante. Creemos e intuimos que puede ser una rotura», apuntó el entrenador.

Por último, se refirió a su posición en el proyecto y a la evidente pérdida de credibilidad que traen consigo los malos resultados. «A mí no se me van a hacer largos [los partidos finales] porque seguiremos compitiendo y trabajando, sabiendo de las dificultades de la competición. Es incómodo estar en esta situación pero puede ser también peligroso. Siete partidos son muchos y la gente por debajo nuestra está apretando. Regalar, no van a regalar nada», sugirió en voz alta.

Para acabar, lo hizo con una reflexión sobre el partido que firmó su equipo en Albacete: «Hemos tenido tramos buenos pero nos ha faltado profundidad», cerró.

Sergio, baja por sanción para el viernes

Nuevo sudoku para componer alineación y convocatoria para el próximo partido en casa. El Tenerife se queda sin Sergio González para recibir al Leganés, primer clasificado, después de las dos amarillas que vio el cartagenero. Ya la primera iba a acarrear suspensión, pero es que ahora su situación es todavía peor: faltará contra el líder y luego quedará apercibido de nuevo. La ausencia del polifuncional jugador blanquiazul se unirá a la de Waldo Rubio, en este caso baja para varias semanas y posiblemente para lo que queda de temporada. Lo definirán las pruebas médicas que se le harán a su regreso a la Isla para determinar el alcance de su lesión muscular.Estas ausencias se sumarán a las de Fer Medrano, intervenido recientemente; y Álvaro Jiménez y Álvaro Romero, igualmente lesionados. Eso sí, Asier recuperará a Enric Gallego y a Loïc.