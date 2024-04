La curiosa relación entre el fútbol sala y Elsa, protagonista de 'Frozen'

El fútbol femenino ha llegado para quedarse. Su camino por delante es todavía largo, pero sus pasos grandes y firmes, tanto que España ya es campeona del mundo, de la Liga de Naciones de la UEFA y gran favorita al oro en los Juegos Olímpicos, que el FC Barcelona jugará en unas semanas su cuarta final de Liga de Campeones consecutiva o que la actual Balón de Oro, Aitana Bonmatí, catalana.

Por eso en la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife (FIFT) no dudaron ni un segundo cuando, desde la Española, les llegó la propuesta de adherirse al programa 'UEFA Playmakers', un proyecto diseñado para captar a niñas de entre 5 y 8 años. La idea, grosso modo, consiste en enganchar a las jóvenes al fútbol sala a través de una moderna e imaginativa técnica pedagógica. Con motivos de Disney (películas como Frozen, Los Increíbles o Moana), las infantes practicarían actividades completamente lúdicas que, de manera paulatina, las irían conduciendo hacia el balompié. Y funciona. Vaya que sí.

Prueba de ello son los equipos del Colegio Cisneros y del Liceo Francés (la iniciativa está ligada a las extraescolares de los centros educativos).

Equipo del Colegio Cisneros / Javi Agache

Elena Ledesma es maestra en el Cisneros y una orgullosa jugadora de fútbol sala, el deporte que la hace feliz. No hace falta que lo explique, se le nota en seguida. Por eso Manuel García, Nel, responsable del Área de Fútbol Sala de la FIFT, se puso en contacto con ella para ofrecerle ser parte de 'UEFA Playmakers'. Ella no opuso resistencia. "Tuve que marcharme a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para formarme y la experiencia fue fantástica", explica emocionada. Elena cuenta entusiasmada cómo las niñas se enganchan a las actividades gracias a la afamadísima Elsa (protagonista de Frozen), pero acaban deseando jugar al fútbol. "Profe... ¿cuando terminemos, podemos jugar a fútbol? Como hacen los niños", le preguntan sus jugadoras, que ya son 44. Se ríe cuando reconoce que se ha visto desbordada.

Ana Lorca coordina las actividades extraescolares del Liceo Francés. Entraron a 'Playmakers' porque hubo varias niñas que pidieron al centro poder jugar al fútbol. Fue un joven entrenador del Iberia Toscal (club con el que mantienen una estrecha relación) el que se encargó de las primeras sesiones, pero un día se encontró indispuesto y ella, a quien le apasiona el fútbol aunque reconoce carecer de conocimientos académicos, se encargó de ejercer la sustitución. Lo que ocurrió fue esclarecedor. "Empezaron a subir niñas a la cancha porque era una mujer la que estaba dando la clase. Ellas demandan su espacio y necesitan encontrar referentes", indica Lorca. Por eso fichó a Zoa Pérez, una entrenadora titulada y que ya conocía los entresijos del programa.

Equipo del Liceo Francés / Javi Agache

La educadora, que apunta orgullosa que el benjamín del Iberia jugará la Fase de Oro y opta a ser campeón de Tenerife, afirma estar "muy ilusionada" con 'Playmakers'. "Ha sido una gran iniciativa, yo no puedo asegurar que mis niñas no hubieran probado el fútbol, pero estoy segurísima de que hubiera sido mucho más difícil. El programa ayuda incluso a encontrar equipos con los que poder competir, que es algo muy básico pero muy complicado. Por eso estoy muy agradecida y no tengo ninguna duda de que vamos a seguir con él".

El proyecto supone una piedra más en el arduo camino que queda todavía por recorrer. Hay trabajo por hacer, pero mirar es fundamental para encontrar perspectiva. Por eso es fundamental el testimonio de Ledesma, que empezó a jugar siendo una adolescente (ahora tiene 44 años). "Estamos empezando. En marzo fuimos con la femenina Sub14 al Campeonato de España. Fui la única mujer en un cuerpo técnico. Era la primera vez de Canarias en un torneo así. Fue muy importante hacerles entender a las niñas que eran unas privilegiadas por estar ahí. Cuando yo jugaba, aquello era impensable", relata.

Luchan contra las etiquetas

Existen muchos prejuicios, argumenta Elena Ledesma cuando analiza el perfil de niñas que forman su equipo. "Seamos honestos, hay un estereotipo de las chicas que juegan a fútbol. A veces se cumple, pero no es una norma. Yo por ejemplo, soy la prueba de ello. Mis niñas se ponen botas de color rosa y van con un peinado bonito a jugar y hay gente que se sorprende. Tenemos que trabajar mucho en esa línea porque no podemos permitir que a las niñas se les diga cómo tienen que ser si quieren jugar al fútbol. Eso es muy importante, todas las niñas pueden jugar a fútbol con independencia de sus rasgos de personalidad, orientación sexual o apariencia", demanda la enseñante antes de remarcar la importante apuesta por la igualdad que se hace en el Colegio Cisneros. "No en vano, somos el único centro educativo con equipo femenino de fútbol sala federado de la Isla", concluye.

"Es que eso no es cierto", responde Ana Lorca cuando se le cuestiona por esta problemática. "Ese estereotipo no es verdad. Hay cosas que se dan por hechas y no son ciertas, no se cumplen. Todos somos diferentes y todos somos iguales. Se trata de ellas, y yo estoy muy muy orgullosa de mis niñas". Lorca, de paso, insiste en que el Liceo Francés "luchan contra los estereotipos, se preocupan por el bienestar de los alumnos y quieren que todos y todas tengan las mismas oportunidades". Por eso ella regaló a su equipo unas equipaciones con sus nombres y el número que eligieron, para que se sientan futbolistas.