El Santa Cruz Echeyde suma efectivos poco a poco para la temporada 23/24 y esta semana ha llegado a un acuerdo con el jugador procedente del CN Granollers Pol Sánchez. En este caso, se trata de otro waterpolista de gran proyección que alternará el equipo de División de Honor con el Timbeque de Primera División en su estreno ante la gran proyección de futuro que tiene el catalán.

Pol, de 1,80 de altura y 20 años, es un jugador zurdo que se desenvuelve en las posiciones de lateral y extremo derecho, un hombre de equipo al que no le tiembla el pulso a la hora de tomar decisiones de cara a gol, así como fajarse en cualquiera de las posiciones defensivas que se le asignen si así lo estima oportuno el entrenador del equipo, Albert Español.

El catalán se formó en las categorías inferiores del CN Mataró hasta que hace dos temporadas dio el salto como senior al CN Granollers en la Primera División, en donde ha desarrollado una gran parte de sus habilidades como jugador, logrando en el último ejercicio un total de 28 goles en 20 encuentros disputados.

Pol Sánchez se mostró ayer muy contento de la oportunidad que se le ofrece al fichar con el Echeyde. Sobre ello comenta que se trata de "un salto grande, sobre todo en cuanto la calidad de entrenos y el equipo. Buscaba algo así y el Echeyde es perfecto".

El lateral zurdo destaca que alternará los dos equipos, el de División de Honor y el Timbeque, "algo que me hacer mucha ilusión. También voy a ayudar al filial para que se mantenga en Primera División y si me sale la oportunidad de debutar con el grande sería un sueño. Lo intentaré con todas mis ganas".

"Me considero un jugador muy rápido. No seré el más goleador, pero me sacrifico mucho en defensa y salgo bien al contragolpe. También si tengo que chutar lo hago. Creo que soy bastante polivalente", reconoce.