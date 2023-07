El boya catalán Pol García se ha convertido en el segundo fichaje del Santa Cruz Echeyde para la temporada 23/24 después de alcanzar un acuerdo que les unirá para las próximas dos temporadas. En este caso el club chicharrero gana kilos en una posición tan importante como el 6, así como peso en posiciones defensivas.

Pol García, de 1,94 de altura y 19 años de edad, llega a la Isla con el objetivo de formarse y consolidarse como jugador de División de Honor, una situación que podría ser posible en un club con la proyección del Echeyde, que persigue seguir siendo el protagonista de la competición, tal y como lo fue la temporada pasada. El físico le hacen ser un waterpolista a seguir, aunque le tendrá que acompañar el trabajo, algo que no "me asusta".

El waterpolista proviene de una de las mejores canteras nacionales, la del CN Terrassa. Con los vallesanos ha debutado en la máxima categoría, además de las competiciones europeas de la LEN Eurocup y la LEN Challenger Cup.

La temporada pasada tuvo un rol de jugador de equipo con el Terrassa con el que completó un total de 20 encuentros en los que solo logró un tanto en la competición nacional y otro en la Challenger. Su entrada en el roster permitirá al técnico Albert Español ampliar su espectro estratégico, pudiendo liberar a jugadores como el neerlandés Mees Keuning, cuya polivalencia le permite dejar el boya y armar su brazo en el lateral.

En este caso, Pol formaría un dúo temible con el mexicano Diego Mercado en esa importante posición. En defensa puede jugar de marcador de boya, con lo que se añade fuerza y peso delante de la portería de Diego Malnero y Ahmad Pérez.

El entrenador-jugador del equipo, Albert Español, destaca que "Pol García viene de Terrassa, lo cual ya es un valor en sí porque ellos son una de las mejores escuelas o canteras que hay en España, así que es una garantía. Su posición natural es la de boya, pero también puede jugar de marcador de boya".

"Es un jugador que bajo mi punto de vista tiene mucho recorrido, muchas capacidades y buenas condiciones y que en el Terrassa el año pasado pues no tuvo todos lo minutos que puede tener en el Echeyde", añade.

Albert indica al respecto que "nuestro equipo es el lugar ideal para que Pol pueda desarrollar su juego, poder mejorar y dar lo máximo porque tendrá minutos y responsabilidades. Dicho esto, personalmente le conozco, coincidí con él en Estados Unidos entrenando un equipo y precisamente él era una de las incorporaciones". Entonces "ya lo conozco y creo que es muy buen chico, trabajador y respetuoso. La verdad es que tengo muchas ganas de trabajar con él", resalta.

Por su parte, Pol García se mostró "muy contento" por llegar al Echeyde, reconociendo tener "muchas ganas e ilusión de probar cosas nuevas y empezar una nueva etapa, tanto deportivamente como por el hecho de vivir en un sitio diferente, poder tener compañeros nuevos y ganar experiencia con el equipo".

El boya conoce perfectamente a qué tipo de equipo llega, en el que estar al 100% es una constante para lograr sus objetivos y sobre ello destaca que "el Echeyde cada año va evolucionando, da más de sí y da de qué hablar. Eso es muy importante. Se agradece un club que cada año quiera avanzar y luchar más y que tenga los objetivos claros".

A nivel personal "es una gran oportunidad. Salí del Terrassa en busca de minutos porque no veía muy clara mi participación esta temporada y cuando Albert me contactó no me lo pensé ni un segundo. Lo conocí en Estados Unidos y tuve la suerte de tenerlo de entrenador y ya congeniamos y lo básico para cualquier persona es tener objetivos y ser mejor que el día anterior y darlo todo. Esos son mis objetivos".

Por último Pol García señala que a la afición"solo decirles que cada año hacemos cosas más importantes y que vamos con ganas de darlo todo y de subir el nivel cada año".