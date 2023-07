El Santa Cruz Echeyde tiene claro que lo que funciona bien no se toca y es por ello por lo que se ha lanzado a renovar al joven lateral-extremo vasco Iker González, jugador que ha dado un gran rendimiento tanto al primer equipo en la División de Honor como en el filial, con el que ascendió a la Primera División.

En este caso, Iker volverá a ser de la partida a las órdenes del técnico-jugador Albert Español y en esta ocasión durante los dos próximos años, periodo de tiempo en el que se consolidará en el primer equipo y crecerá como jugador, que ya ha sido internacional con la selección española Sub-17.

El waterpolista llegó a la Isla la temporada pasada procedente del Askartza y ya en su primer año entró en los esquemas chicharreros como un jugador de futuro. En su primera temporada en División de Honor disputó un total de 21 encuentros en los que metió 3 tantos, pero fue muchísimo más importante de cara al gol en el filial Echeyde Timbeque, con el que sumó un total de 44 goles, siendo su máximo goleador y hombre fundamental en los esquemas de Marc Salvador.

El jugador no esconde que "la renovación significa lo feliz y contento que estoy aquí, con el proyecto que se está haciendo y se ha hecho estos años, además de las personas que me rodean. He progresado mucho como persona y en lo deportivo en el Echeyde y espero seguir haciéndolo de la mano del grupo", añade.