Carlos Alonso: «Hay que usar la fiscalidad para desalentar a nuevos residentes»

¿No se ha hecho pedagogía suficiente de la importancia que tienen las elecciones europeas?

Hay bastante abstención y normalmente la gente tiene desconocimiento sobre lo que influye en su vida. Quizá porque muchas veces el relato que contamos es muy sectorial. Otras ocultamos el papel de la Unión Europea (UE) en muchas decisiones o la usamos como cabeza de turco. Creo que hay que cambiar un poco. Yo estoy intentando abrir el enfoque, señalando que la Unión Europea cada vez tiene una agenda más grande y los elementos específicos de la agenda europea que afectan a Canarias también aumentan.

¿Qué opina de las manifestaciones del pasado fin de semana? Algunas de las reivindicaciones chocan con el marco comunitario...

Se ha centrado mucho en el tema turístico cuando creo que el problema fundamental tiene que ver con el incremento de la población. En total en Canarias en los últimos 25 años ha habido un aumento de 570.000 habitantes. Eso en términos de turistas equivalentes sería igual que si hubiéramos tenido 30 millones de turistas más. Es una presión enorme para determinados equipamientos como los vinculados a la movilidad, la educación, los servicios sociales o la sanidad. Para mi eso tiene más relevancia que la presión turística. A eso hay que darle respuesta en el marco comunitario. Nosotros tenemos una propuesta que es aumentar la fiscalidad de las personas que vengan a vivir a Canarias de forma que se compense ese aumento de la huella ecológica que ese nuevo residente va a generar. Ese aumento de la fiscalidad para esas personas, no para los actuales residentes, no se puede aplicar con discriminación en razón de la nacionalidad, se debe aplicar a cualquier nuevo residente sea comunitario, de fuera de la UE o nacional.

"Bruselas debe entender que la tasa verde aumenta el coste de vida en las Islas»

¿No es posible con la normativa actual limitar la llegada de nuevos residentes?

De hecho, hay muchos países en la Unión Europea que hacen justo lo contrario, que atraen la llegada de población con regímenes fiscales favorables. Aquí se trataría de lo contrario. Dado que el crecimiento es muy acelerado, se trata de limitar ese crecimiento con medidas de naturaleza fiscal. Se podría incluso tener variaciones en función de la naturaleza de cada isla. No es lo mismo las Islas Verdes que Fuerteventura, que en 25 años ha duplicado su población. No se trata de expulsar a nadie. No se trata de decir a los que han llegado que se vayan, sino de que los nuevos que vengan contribuyan más.

Una de las medidas que reivindicaba la manifestación es la limitación de la compra de vivienda por parte de extranjeros. ¿Es posible? ¿Cree que es necesario?

El problema que tiene esa medida es que dificulta la libertad de capitales, que es uno de las principios básicos del mercado interior. Yo no digo que no se pueda hacer. Hay vías y algunos territorios lo han propuesto. Y se podría plantear, de forma complementaria a la medida anterior, la posibilidad de restringir o limitar. Incluso desde el punto de vista fiscal tratar singularmente la adquisición por parte de otros ciudadanos de fuera de la Unión. Pero la veo más complicada.

¿Se puede lograr que Canarias quede exceptuada de la tasa verde? ¿Qué nos jugamos?

Es una batalla que vamos a seguir dando en dos ámbitos. En primer lugar en el transporte marítimo, que desde el 1 de enero está obligado a contribuir al mercado de compensación de derechos de emisión. Eso nos afecta porque hay una parte importante de los aprovisionamientos de productos que hacemos que viene del resto de la UE y que no están excluidos de los derechos de emisión. Igual pasa con el mercado aéreo, que sí está excluida la parte del mercado nacional pero no la del resto de países de la Unión Europea. Es una batalla que vamos a seguir dando para por lo menos buscar excepciones transitorias que permitan a la industria marítima y aérea adaptarse y para que esto no impacte en los costes que podamos tener. La UE se tiene que dar cuenta de que en la medida que le imputa costes adicionales va a aumentar el coste de vida en Canarias, donde tenemos una renta cada vez más baja.

"Hay que buscar excepciones transitorias para adaptarnos a la agenda verde europea»

¿Cree que se está corriendo demasiado con esa agenda verde que Europa quiere imponer?

Bueno, no lo digo solo yo, las protestas que el campo hizo hace unos meses va en esa línea. Se les exige a los productores agrícolas en particular ser más sostenibles, lo cual también es razonable, no estamos en contra de eso, pero a una velocidad y con una discriminación respecto a otros productores. No puede ser que al campo canario se le exija una serie de medidas de transición ecológica y desde el punto de vista salarial que no se les pide a los productos de países competidores. El estado ha ido aumentando el nivel de salario mínimo y esto ha afectado mucho al campo. Tiene unos costes laborales que han ido aumentando y no se compensa a Canarias. Nosotros estamos buscando distintas vías para eso. Recientemente Fernando Clavijo y Narvay Quintero estuvieron en Bruselas presentando un estudio de los costes de producción, que se han incrementado casi un 50% desde 2006 pero la ficha financiera del Posei, que lo que hace es cubrir esos sobrecostes, sigue congelada en datos de 2006. Lo que se nos pide a nosotros no se les pide a productos de países competidores, por eso estamos reclamando cláusulas espejo. Lo que me pidas a mí, pídeselo a ellos también.

Otra pelea de Canarias en Europa pasa por la propuesta de imponer un tipo mínimo al impuesto de sociedades, ¿se podrá conseguir una excepción?

Esa batalla el gobierno anterior no la supo dar. Al final, es verdad que se ha conseguido una cierta excepción que tiene que ver con el volumen de operaciones. Ese impuesto mínimo del 15%, se aplica solo para grandes empresas y un determinado volumen de facturación y, en general, la mayor parte de las empresas en Canarias están por debajo de ese techo. Pero es verdad que limita el atractivo de los instrumentos fiscales que tiene Canarias para determinado tipo de actores económicos. Yo creo que es una batalla que hay que volver a dar, probablemente en el marco del régimen de ayuda general regional. En ese mapa buscar excepciones más potentes que nos permitan atraer otras empresas que, aunque tengan un volumen de inversión elevado, se puedan beneficiar en Canarias de un impuesto más reducido.

"Queremos que Canarias sea una plataforma para potenciar la formación de jóvenes africanos»

Recientemente se aprobó en Bruselas el Pacto sobre Migración y Asilo. ¿Es suficiente para que Europa entienda que los migrantes que llegan a través de la frontera sur son cosa de todos?

El pacto lo que hace es reconocer una realidad que existía y es que las regiones fronterizas están soportando la mayor parte de la carga del fenómeno migratorio. Por lo menos vamos a tener fondos que la Unión Europea va a dedicar a tratar ese fenómeno en frontera pero tiene otras dificultades. Nosotros queremos seguir dando pasos para tratar el problema en origen. Clavijo hizo una propuesta para que Canarias sea una plataforma para potenciar la formación de personas jóvenes en origen y que de esa manera tengan más oportunidades y no se vean obligados a salir fuera. Creo que la UE tiene que garantizar el desarrollo y un nivel de seguridad y bienestar en los estados existentes. No pueden ser estados fallidos. Estamos proponiendo que se celebre una conferencia internacional en Canarias sobre los problemas migratorios en la costa occidental africana con el objetivo de promover más recursos para la cooperación al desarrollo. De forma que se construyan estados más capaces, que tengan más bienestar y no se produzca esa migración, por lo menos de una manera tan brusca.

Suscríbete para seguir leyendo