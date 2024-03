La aventura europea del cantante Ezio Oliva empieza en Tenerife

Ezio Oliva es un cantante y compositor peruano que acumula miles de seguidores en su país. Ahora, lejos de quedarse en la zona de confort que le proporcionan los frutos de un trabajo que comenzó cuando apenas tenía 14 años en un concurso televisivo, ha decidido dar el salto a Europa.

En esta aventura musical trasatlántica, la primera parada obligatoria está en España y la escala más propicia para lograrlo siempre ha sido Canarias. La semana pasada, acudió a la ceremonia de los Premios Dial, una gala que lleva años celebrándose en Tenerife, para promocionar su nueva canción: Malamor.

Este nuevo sencillo, coescrito por el artista en España y grabado en el Sonic Ranch de El Paso, en Texas, es la carta de presentación de un intérprete que está deseando que el público europeo le «de la oportunidad para que puedan conocerme».

Sobre su paso por los premios musicales celebrados en el Recinto Ferial, Ezio aseguró que fue todo un "placer" compartir unas horas con compañeros y amigos de profesión. «Esta ha sido mi primera vez en Tenerife y en Canarias; la verdad es que estoy enamorado del lugar», celebró.

«Nada más llegar al hotel, me encontré con mi amigo Antonio José. Estuve con él recientemente en Madrid. Me invitó a su show y agotó todas las entradas. Me encanta poder compartir cosas así con mis amigos, es mi primera vez en estos premios tan importantes y estoy muy emocionado y agradecido a la vez».

Su viaje a Tenerife llega justo después de emprender una pequeña gira de conciertos en salas de algunas de las principales ciudades del país. «Es mi primera vez trayendo mi música a España, vengo de estar en Madrid cantando en directo y el público me hizo el enorme regalo de agotar todas las entradas en un sitio tan especial como el Café Berlín. También estuve en en el Fun Club de Sevilla y nos fue muy bien. El próximo 23 de marzo estaremos en Barcelona. La verdad es que están pasando muchas cositas muy lindas y eso me anima a seguir picando piedra» celebró el cantante.

Ezio empezó su carrera artística hace ya 14 años concursando en el programa televisivo llamado Súper Star. Después de eso, saltó a la fama como parte de una banda: Ádammo. «Gracias a dios, en Perú tengo una carrera larga en la que vengo trabajando muchos años. Para la gente que me está conociendo ahora, con la banda tuvimos nominaciones al Grammy Latino, Premios MTV e hicimos conciertos en Miami, Bogotá, Ecuador y Perú, por ejemplo. En 2015, me lancé como solista y hasta el día de hoy», rememoró Oliva.

Lejos de acomodarse, Ezio ha optado por dar un nuevo giro en su carrera. «Creo que para un artista que lleva tanto tiempo desarrollando una carrera, es necesario salir de esa zona cómoda. Sería muy cómodo quedarme en ese lugar seguro, en ese espacio donde tengo conciertos, marca, a mi público, a mi familia y a mis hijas. Me gustan los retos».

Sobre Malamor, Ezio explicó que pese a que trata un tema duro él ha querido darle toques pop para que llegue desde el minuto uno al corazón de sus seguidores. «Es una canción que habla de un tema muy honesto, muy duro, que es el de terminar una relación. A la vez, tiene unos sonidos pop muy frescos que te invitan a bailar y a pasarla bien», insistió. Además, el artista peruano concluyó asegurando que antes de que acabe el año espera poder ofrecer algún concierto en las Islas.