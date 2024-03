El sonido Cusack

Las redes sociales, ay, las redes sociales. Lo simplifican y lo complican todo a la vez. Si buscan el nombre de Cusack no van a encontrar nada. No se molesten, no tienen, la fuerza se la ponen a la música. Te enteras de que este grupo existe de chiripa (gracias a la eficaz labor de difusión del gran Vicente En bandeja de plata) porque realmente existen de milagro.

Primero, las presentaciones. Cusack de nuevo es colección de veteranos: Dani Badal en voces y guitarras, Francis Díaz en más guitarras, Quique Díaz como batería y Mario Reyes en el bajo. Muchos nombres en el currículum del cuarteto: La Pista Búlgara, Afán de Lucro y un larguísimo etcétera.

Francis Díaz es el motor y con él hablamos: «La idea de Cusack surgió antes de la pandemia, sobre el año 2019. En realidad, tenía ganas de hacer un grupo nuevo de la nada y me empeñé en contar con Dani Badal, mi hermano Quique Díaz y Mario Reyes para intentar hacer algo juntos a ver que pasaba. A ellos les gustó la idea de probar, y lo cierto es que estuvimos unos seis o siete meses probando y ensayando».

Ahí surge la semilla, y poco a poco van dando forma al proyecto, seguimos en era prepandémica: «Surgieron varias canciones que fluían en el cuarto de ensayo de forma espontánea, unas partiendo de ideas previas de Dani y otras de la nada. Un día Dani y yo bocetamos lo que teníamos hasta la fecha y decidimos grabar unas baterías sobre unas guías que preparamos. Lo hicimos en el propio local de Dani Badal. Él tenía unas melodías y letras maravillosas y debíamos intentar hacer algo con todo aquello. La sesión de grabación de baterías fue rápida, sencilla y espectacular. En una mañana estuvo todo listo. Las baterías de Quique eran potentes y anunciaban que podía quedar algo muy curioso». Pero… todo quedó en el aire, pandemias y las movidas vitales (la gran frase de Lennon) motivó que los planes de Cusack quedaran en un limbo. «A pesar de que llevaba años presionando e intentando acabarlo, no encontré el momento de impulsarlo hasta el año pasado. Siempre he estado empeñado en acabar el trabajo y por eso aparezco como impulsor y responsable del proyecto».

El resultado es la edición final del EP homónimo, comentado en esta página hace una semana. El sonido de la banda es sorprendentemente joven y se aleja de tendencias, rasposo y certero. «Si bien nos pudiéramos encontrar ahora ante un hipotético revival del sonido ochentero (con más efectos y reverbs sin control), lo nuestro evoca claramente a los noventa y al sonido crudo y guitarrero de los primeros años de esa década. Cantar en inglés fue algo que tuvimos claro desde el principio ya que es el idioma en el que Dani siempre se ha sentido cómodo y lo demuestra claramente en este disco. Las guitarras las tenía en mi cabeza desde que hicimos las guías hace varios años. Las quería así. No han dejado de sonar en mi mente desde el primer momento. Savino di Vietro me ha ayudado a terminar el trabajo y a que el sonido sea el que es, rudo y contundente».

Claro, esto es sacar de la gaveta un trabajo que no habías rematado en un proyecto ya algo disperso. ¿Tendremos algo más de Cusack? Responde Francis: «No sé qué haremos ahora. No hay ningún plan. El proyecto principal era que este trabajo no se perdiera y saliera a la luz. Ya solo eso me hace sentir bien».

Adán Zeus llevará siempre la coletilla de El Pilar Azul, la banda donde se dio a conocer en la escena alternativa canaria. Llevaba un tiempo sin dar noticias, solo con algún concierto en solitario aislado. Lobo es su nuevo proyecto, un inusual dúo donde aporta bajos y Alejandro Herón (de la última etapa de El Pilar Azul) se hace cargo de los sintetizadores. Con el arranque de año lanzaron este Aullido. La pieza genera una inquietante atmósfera instrumental que ellos enmarcan en el dark electro / no wave. Sin concesiones, un arranque de proyecto que desarma y deja a la espera de más pistas.

Cintia Lund y Yanara Espinoza de Papaya son dos canarias extraditadas por la creatividad. Intervienen en varios proyectos y ahora lanzan esta colaboración. La primera sensación al darle al play es el acento: 200% canario. Lo que costó que el acento canario suene normal en la música y miren, ahora dominando el mundo. Lund & Papaya hacen un tema suavito, «bailongo», cruce entre cumbia y rumba catalana, que en dos versos resume lo que es salirse de las Islas porque no te da lo que necesitas, pero mantener ese carácter isleño. Apunta el periodista Juan Rebenaque: la portada es homenaje a una de los Pecos. Como para no quererlas.

‘Hazte diyei’

Agenda por llegar

Alex Medina con nuevo EP y estreno en Francia. Justo este sábado 2 de marzo, Medina se estrena en París con sesión en el club Tothem. Acaba de lanzar EP en su sello Mumbai Records, Love is on the Rave, cargado de sonidos analógicos crudos, con guiños al breakbeat. La semana que viene le dedicaremos completa esta sección al gran DJ y productor grancanario.

Mood Club en Carnaval. El Carnaval no se acaba con el final de las fiestas en las capitales, sigue en el resto de las Islas. Maspalomas celebra su cita y Mood Club está al quite con un pedazo de fiesta tras la cabalgata. El 16 de marzo, desde las 23:00 horas, ofrece tres escenarios con nombres como Eli Rojas, Iva Dive, Ismael Casimiro, Ms Pika y Feco Jiménez en el primero; Javier Carballo, Yari Suárez, Sebastián Roya, Berna, Juliche Hernández, Ismael Vega y Yeray Letier en el segundo, más Daniel Orpi, Los Canarios, Tudd Dub y Cap Friends en el tercero. Entradas en sus medios sociales.

Nuevo Malvasoul. Regresan para una nueva cita en el hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria el sábado 16 de marzo. ¿Los nombres? Enzo Siffredi, Arena Jaära, Emma Play y Mr. Paradise. Ojo que el horario es de tardeo, de 16:00 a 23:30.

Doble La Misa. Farra organiza uno de sus festivales, La Misa, con dos entregas. El 28 de marzo en Oasis Gran Canaria con Cuartero, Franky Rizardo, Miguelle & Tons, Los Canarios, Marco Carola y Cristian Battaglia. Más el día siguiente, sábado, 29, en su localización habitual del Golf Costa Adeje con Ilario Alicante, Solardo, Franky Rizardo, Sara de Araujo y Marco Carola, además estará la zona de La Capilla con los DJ locales Real El Canario, Beat Creator, Bobby Bob, Deff Pete, Fonkfenómeno y Nico López.

Mëstiza en Semana Santa. El espacio Casa Playa, en Las Vistas, sur de Tenerife, celebra su primer aniversario con la sesión de Mëstiza, un dúo que poniendo la fuerza en la fusión entre house y flamenco, y con una cuidadisima puesta en escena, son la gran sensación de la electrónica nacional. Será el sábado, 30 de marzo, con la organización de Farra.

Mappa, nueva apuesta de Greenworld. Más citas para la Semana Santa en el sur de Tenerife. Mappa es la nueva apuesta de la firma Greenworld, la cita es en el Siam Park de Costa Adeje el sábado 30 de marzo con el toma y daca (versión propia del término B2B) entre Denniz Cruz y Pawsa, más East end Dubs, Jackmaster, Max Dean, Jaden Thompson, Alex Wellmann, Alby, Alex Eichner B2B con Pablo Hdez, Beto Uña, Favorito, Gabri, Iva Dive, Luis Groove y Stany. Entradas en mappafestival.com.

Electrónica en Santa Cruz. Nuevo club para la electrónica en Santa Cruz de Tenerife. El 13 Klub cambia de filosofía con las residencias de Miguel Ber y Fherni, que justo son los responsables de la fecha de inauguración, el próximo viernes, 8 de marzo. Al día siguiente, presentan a Sebastián Roya desde Gran Canaria. Promente agenda fuerte con nombres nacionales e internacionales. Atentos a sus redes.