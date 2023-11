La expectación por el concierto de Ed Sheeran en Tenerife ha provocado que las entradas para el evento musical hayan volado. En la mañana de este viernes se han puesto a la venta las localidades y en los primeros cinco minutos ya empezaba a costar hacerse con una.

El cantante británico ofrecerá su única parada en España de la gira internacional +-=÷x Tour en Tenerife el próximo 29 de junio de 2024, tal y como adelantó El Día el pasado mes de octubre. Así no es de extrañar que los aficionados al artista de todo el territorio del país hayan optado por buscar su plaza en la cita del Heliodoro Rodríguez López.

Tal y como anunciaron esta misma semana los organizadores del concierto, se esperaba cubrir el aforo de 35.000 personas en el estadio tinerfeño y lo han cumplido casi en tiempo en récord. Media hora y ya se había vendido todo.

El precio de las entradas partía desde los 69 euros la más barata correspondiente a la grada frontal, es decir, la más alejada del escenario que se colocará en uno de los fondos. La más cara se corresponde a los palcos premium, con 250 euros de precio.

Teniendo en cuenta este éxito, cabe plantearse la posibilidad de ampliar aforo, siempre que el estadio lo permita dentro de las normas de seguridad. Por el momento, ya hay 35.000 fanáticos con su localidad.

No sin cierto esfuerzo. La cuestión es que aunque daba opción a comprar, el sistema colocaba al usuario en una cola virtual y mientras seguía el procedimiento de compra se quedaba bloqueada la plaza. Así podría parecer que estaban agotadas durante varios segundos, pero lo cierto es que si no se terminaba el proceso al final estarían disponibles.

De hecho, esta circunstancia llevó a muchos aficionados a pensar que estaban agotadas en unos minutos pero no: al final, en torno a una hora después del inicio de la venta, el cantante ganador de 16 premios Grammy colgó en cartel de agotadas.

La carrera del artista

Edward Christopher Sheeran (17 de febrero de 1991 en Halifax, Reino Unido), conocido por su nombre artístico Ed Sheeran, es un cantautor y guitarrista británico. Sus composiciones tocan principalmente los géneros y estilos pop rock, folk, hip hop, acústico e indie.

No fue hasta 2005 que comenzó a enfocarse seriamente en su carrera. Tras grabar y lanzar alrededor de seis EP como artista independiente, el actor Jamie Foxx lo invitó a aparecer en su programa de radio en Los Ángeles, California. Así, firmó un contrato discográfico con Atlantic Records y comenzó a preparar sus primeros materiales. Tras esto, apareció el 26 de abril de 2011 en el programa Later... with Jools Holland para interpretar ‘The A Team’, su primer sencillo. La canción vendió más de 1,3 millones de copias mundialmente, y logró un puesto entre los diez mejores en las listas semanales de países como Australia, Reino Unido, Nueva Zelanda, los Países Bajos, Irlanda y Noruega. Para continuar con su éxito internacional, Sheeran lanzó ‘You Need Me, I Don't Need You’, ‘Lego House’ y ‘Drunk’, tres sencillos que también contaron con una buena aceptación por parte del público.

En septiembre de 2011, lanzó al mercado ‘+’, su primer álbum de estudio, con una gran acogida, puesto que logró el número uno en Australia, Irlanda, el Reino Unido y

Nueva Zelanda. De este trabajo vendió más de dos millones de copias a nivel mundial. Sheeran obtuvo aún más reconocimiento cuando trabajó con la boy band británica-irlandesa One Direction en ‘Little Things’ y con la cantante estadounidense Taylor Swift en ‘Everything Has Changed’.

Este concierto es posible gracias al Gobierno de Canarias, Canarias Avanza con Europa, Unión Europea, Cabildo de Tenerife, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a través de la Sociedad de Desarrollo, Turismo de Tenerife, Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC), Promotur-Turismo de Canarias, Archipiélago renting, y Fred Olsen Express.