El anuncio de Ed Sheeran sobre las nuevas fechas de su gira Mathematics Tour fue la noticia musical en Canarias el pasado viernes. El cantante británico apuesta por Tenerife como única cita en España, un concierto que se desarrollará el 29 de junio en el Heliodoro Rodríguez López.

La respuesta entre los aficionados al artista de Shape of you en la Isla fue el entusiasmo pero no tanto entre los seguidores con los que cuenta el músico en el resto del país.

Además de criticar la lejanía que les supone a los habitantes del territorio peninsular, también se cuestionan por qué Tenerife ha sido la elegida para este evento histórico.

Ayer mismo, la propia presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, valoraba la apuesta del exitoso cantante por la Isla y aludía a su vinculación con la Isla.

Y es que como tantos y tantos ciudadanos británicos, Ed Sheeran también ha recalado en Canarias en vacaciones. De hecho, una de esas estancias en la isla de Tenerife acabó inspirando una de las canciones de su exitoso repertorio.

Estrenada en 2013 en un concierto en el Madison Square Garden de Nueva York, en Estados Unidos, Tenerife Sea fue lanzada oficialmente en junio de 2014. Escrita y compuesta por el propio artista de Hebden Bridge mano a mano con el miembro de la banda Snow Patrol Johnny McDaid y Foy Vance y producida por Rick Rubi para el segundo álbum de estudio de Sheeran.

El nombre de la canción, traducido como el mar de Tenerife, se sustenta en una sola línea de letra. Se trata de un tema romático en el que el artista canta a su novia, con el color azul del mar de Tenerife en sus ojos. Así, define el océano que rodea a la Isla tan intenso como el iris de su pareja: un azul del mar de Tenerife: «seriamente azul, como azul eléctrico».