Las expectativas se cumplieron en el estreno internacional en el Teatro Albéniz de Madrid del espectáculo ‘OCO, The Show’. Una apuesta rompedora y muy personal del promotor Pino Sagliocco, presidente de Live Nation España, que sube al escenario a 23 músicos de primer orden, entre ellos Tim Ries (saxo de los Rolling Stones) y Bernard Fowler (vocalista de los Rolling Stones) y que fusiona el flamenco y el rock & roll. Pino había prometido sorpresas, y la de anoche fue la soberbia interpretación del Aleluya de Leonard Cohen a cargo de Estrella Morente, que hoy viernes repetirá escenario.

La iniciativa, de la mano de LETSGO y que se representa hasta el domingo 16 de abril, no es solo un espectáculo de flamenco contemporáneo llevado al rock. OCO son las siglas de One Chance Only (una única oportunidad, no verás nunca nada igual), un homenaje del gran promotor internacional Sagliocco a su amor por el arte flamenco y rock del propio Pino Sagliocco.

La novedad es que el show volverá a los escenarios madrileños a partir del 5 de octubre en Espacio Ibercaja Delicias en un formato muy especial, homenaje a los míticos Cotton Clubs neoyorkinos, con las entradas ya a la venta en ocotheshow.com. Y no se descarta una posible gira internacional dada la acogida que ha tenido.

Famosos y artistas no se perdieron anoche esta premier, que incluyó, por ejemplo, un solo de baile flamenco de Belén López de una factura técnica altísima que puso en pie a la platea con casi dos minutos de aplausos.

Por la alfombra roja desfilaron, entre otros, Arantxa de Benito, Ágatha Ruiz de la Prada, Eugenia Marínez de Irujo con Narcís Rebollo, Isabel Gemio, Nieves Herrero, María Esteve, José Pastor, Paula Prendes, Pablo Puyol, Antonio Pagudo, Enrique Cerezo, Cari Lapique, Andrea Levy o Enrique del Pozo.

Entre los intérpretes, destacaron los cantaores Aroa Fernéndez y Antonio Carbonell y los bailaores Yiyo, Tete y Belén López.

El espectáculo, que dura unos noventa minutos, cuenta con versiones del flamenco más moderno de Camarón de la Isla, "I Can´t Get no Satisfaction", de Los Rolling Stones o "Let`s Dance", de David Bowie, entre otros temas.

El proyecto OCO, the show se gestó en una actuación flamenca improvisada que versionó un tema de los Rolling Stones, en una cena tras el concierto ofrecido por la banda en Madrid hace menos de un año, de la que quedaron prendados. A petición de la MTV y en menos de tres días se montó un espectáculo de fusión de flamenco y rock que se estrenó en una iglesia de Nueva York y que es el que llega a Madrid convertido en “un coctel explosivo de ingredientes para ofrecer una experiencia única que solo se puede vivir para contarla“, relata el Sagliocco.

La experiencia de OCO está arropada por otras disciplinas artísticas. La gran artista Lita Cabellut colabora con la diseñadora internacional Juana Martín para crear el vestuario, el artista plástico Maseda está a cargo de la imagen de OCO, completada con una colección de obras de arte homenajeando los grandes músicos del grupo de Los 27. Para culminar la experiencia el chef Rafa Zafra (Estimar), se encarga de ofrecer una oferta gastronómica que recoge la esencia del show.

Sobre Pino Sagliocco, es uno de grandes promotores musicales internacionales, organizador de festivales únicos y de giras y conciertos de las grandes estrellas universales de la talla de Michael Jackson, Madonna, The Rolling Stones, Queen, Elton John, David Bowie, Prince, Amy Winehouse y un largo etéceta. Sagliogo mezcló a Montserrat Caballé con Freddy Mercuri y llevó el flamenco por todo el mundo con Camarón y otros grandes, como Joaquín Cortés y su ‘Pasión Gitana’.