Juan Castañeda, el destacado peluquero canario, ha forjado su nombre en el mundo de la moda y la belleza, convirtiéndose en el estilista preferido de estrellas como Joana Sanz, Carla Barber o Ariadne Artiles. Con una trayectoria que abarca más de 30 años, este profesional herreño, afincado en Tenerife, nos cuenta en esta entrevista sobre los orígenes de su pasión por la moda desde su infancia en la isla de El Hierro.

Trayectoria

“Comencé en este mundo profesional de la peluquería y el maquillaje hace más de 30 años porque siempre me ha interesado la moda y el estilismo. Ya desde pequeño, en la isla de El Hierro, donde nací, devoraba todas las publicaciones que se me ponían por delante y recuerdo que jugaba con los rulos. El olor a permanente es un recuerdo de mi infancia”.

Vida

“Santa Cruz de Tenerife es ahora mi casa; así lo siento. Soy la persona que soy gracias a Santa Cruz, que es donde me he desarrollado profesionalmente y donde ha crecido la marca Juan Castañeda”.

Orgullo

“Cuando trabajo con otros profesionales siempre les digo que se sientan orgullosos de nuestra profesión. Nosotros hacemos felices a las personas porque solo con un toque de color o un cambio de corte de pelo cambiamos su estado de ánimo”. Valores. “Una de las cosas a la que más importancia le doy en la vida es a los amigos. Tengo pocos pero muy buenos y trato de cuidarlos como ellos y ellas me tratan a mí. Son personas imprescindibles con las que comparto muchas cosas”.

Clientela

“Muchas de mis clientas y clientes son también amigas, como por ejemplo las diseñadoras Aurelia Gil o Carmen González, o la modelo Ariadne Artiles. Si ellas me dicen ven, lo dejo todo”.

Canarias

“Las Islas siempre han sido un lugar maravilloso para realizar sesiones de fotos y rodajes, lo que sucede es que ahora se han dado a conocer por el mundo. Me parece fabuloso pero sigo echando de menos que no se cuente con más mano de obra canaria porque, digan lo que digan, aquí hay grandes profesionales en todos los ámbitos, no sólo en peluquería y maquillaje”.

Una lectura

“No soy muy de libros pero adoro leer revistas y también la prensa; siempre en papel, claro. No soy muy digital aunque entiendo que es una herramienta muy importante y ha simplificado muchas cosas”.

Un viaje

“Sin duda Venezuela. Me iría ahora mismo si pudiera. Es un país que me vuelve loco y que me transmite una energía enorme. Sus gentes, sus paisajes, su ritmo de vida... Me apasiona”.

Una comida

“Soy de muy buen comer y me gusta todo. Adoro desde el gofio escaldado hasta la cocina creativa pero si me tengo que quedar con algún plato sería con la paella valenciana, pero de las de verdad, no un arroz con cosas como sirven en algunos sitios”.

Televisión

“Si me tengo que decantar por una serie de televisión esa sería Sexo en Nueva York, que en todos los sentidos marcó una época”.

Mascotas

“Mis dos perros, Camila y Casilda, dos teckel de pelo negro, son otras de mis debilidades. Me dedico ahora mucho templo a cuidar de ellos” .

Futuro

“Me encanta estar con gente joven porque transmiten mucha energía. Son imprescindibles para entender el futuro y me gusta que quienes residen aquí ya no tengan que irse de las Islas para tener una carrera prometedora en cualquier ámbito, como le sucedía a otras generaciones”.